Ortsvorsteher Tomas Lemcke und seine Ratsmitglieder entschieden an Hand einer vorbereiteten Liste über die Dringlichkeit einzelner Maßnahmen. Ganz oben steht hier der Straßenbau.

So wurde der Verbindungsweg von der Glaswaldstraße in Richtung Kinderweide für Radfahrer und Personen mit Behinderung für nicht oder nur schwer befahrbar eingestuft. Hier sollte dringend Abhilfe in Form einer Instandsetzung geschaffen werden.

Zwei Teilstücke des Nonnenbergwegs und Am Heiligenwald sollen über das Straßenbauprogramm realisiert werden.

Gießkannen auf dem Friedhof

Auf Platz eins findet sich auch ein Ständer für die Gießkannen auf dem Friedhof. So könnten diese aufgehängt werden. So gebe es laut Ortsvorsteher Tomas Lemcke ein schöneres Erscheinungsbild, als wenn alle nur rumstehen.

Auf Priorität zwei setzten die Räte die Themen Gehweg und Rathaus. Die fußläufige Verbindung zwischen beiden Ortsteilen bis hin zum Friedhof beschäftigt die Gremien in Burgberg und Erdmannsweiler schon ein paar Jahre. Die Realisierbarkeit wirft hier Fragen auf. Jens Hagen brachte hier einen kombinierten Fuß- und Radweg ins Spiel. Vielleicht gebe es hier ja einen Fördertopf.

Die Sanierung der Fassade des Rathauses wäre auch dringend angebracht – auch hinsichtlich einer Planungsrate in Bezug auf ein Dorfgemeinschaftshaus, in welches das Rathaus einbezogen wäre, könnten diese Maßnahmen eventuell miterledigt werden.

Auf Rang drei der Maßnahmen, die mittelfristig einzuplanen wären, steht auf dem „Wunschzettel“ des Ortschaftsrats die Ersatzbeschaffung der Bestuhlung in der Turnhalle. Die Aufstellung wurde einstimmig angenommen.

Der Weg zwischen Glaswaldstraße und Kinderweide soll nach Wunsch des Rats instand gesetzt werden. Foto: Karlheinz Hoffmann

Ortsvorsteher Tomas Lemcke gab weitere Informationen bekannt. Die Halle in der Burgstraße 1 wurde von Seiten der Gemeinde wegen Eigenbedarf gekündigt. Hier hat insbesondere der Bauhof Lagerbedarf.

Die Baustelle in der Burgstraße beim Rathaus soll Ende nächster Woche beendet sein. Im Anschluss geht es an die Arbeiten zur Entwässerung am Hutzelberg.

Für ihre Arbeit bei der Erstellung der Chronik zum Gemeindejubiläum sprach der Ortschaftsrat Dorothea Zimmermann-Weißer ein Dankeschön aus.