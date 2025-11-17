Investitionen in Bösingen: Millionen für Kläranlage, Kindergarten und Infrastruktur trotz Minus

Bösingens Bürgermeister Peter Schuster erwartet für 2026 einen Ergebnishaushalt mit einem Minus. Kämmererin Elena Flindt stellte dem Gemeinderat das Planwerk vor.
Bürgermeister Peter Schuster sieht die Gemeinde im kommenden Jahr in einer „herausfordernden finanziellen Situation“. Der Ergebnishaushalt 2026 weist nach aktuellem Stand einen Minusbetrag von 553 000 Euro auf. Kämmererin Elena Flindt stellte das Planwerk in der jüngsten Sitzung dem Gemeinderat vor. Den Minusbetrag könnte die Gemeinde – sollte das Ergebnis so eintreffen - mit einer Entnahme aus den Rücklagen ausgleichen. Auf dem Rücklagenkonto befanden sich am Ende des vergangenen Jahres immerhin 6,35 Millionen Euro. Zudem wird die im Haushaltsjahr 2025 erwartete Kreditaufnahme von 600 000 Euro nicht benötigt. Im nächsten Jahr stehen wiederum größere Vorhaben an. Teilweise werden laufende Projekte fertiggestellt. Die Auszahlungen im Finanzhaushaltsplan 2026 betragen insgesamt 4,2 Mio. Euro. Nach Abzug der Einzahlungen (1,6 Millionen Euro) steht unterm Strich ein Finanzierungsmittelbedarf von 2,6 Millionen.