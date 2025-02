Investitionen für zehn Millionen Euro geplant: Die Finanzplanung war für Neuried „so schwer wie noch nie“

1 Das Erstellen der Haushaltssatzung stellte die Neurieder Verwaltung vor Herausforderungen. Foto: Ehrlich

Steuereinnahmen, Umlagen, Materialkosten: Das Erstellen des Haushalts ließ in Neuried einige Köpfe rauchen. Dennoch zeigt sich die Verwaltung zuversichtlich und will 2025 rund zehn Millionen Euro in Projekte stecken. Aber auch der Rotstift wird angesetzt.









Mit einer Gegenstimme hat der Neurieder Gemeinderat am Mittwoch die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen. Rund zehn Millionen Euro werden in große Projekte investiert. Obwohl die „Prognosen so schwierig sind wie noch nie“, zeigte sich der Kämmerer Andreas Delfosse zuversichtlich: „Ich bin sicher, dass wir das in Neuried schaffen. Wir haben in der Vergangenheit gut gewirtschaftet und verfügen über Rücklagen.“ Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Liquiditätsentnahme von 6,4 Millionen Euro vorgesehen. Kredite müssen für den circa 29 Millionen Euro umfassenden Haushalt nicht aufgenommen werden.