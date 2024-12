Bildung in Bad Dürrheim Verbundschule von vier Fraktionen gewünscht

Wie sieht die Lösung für eine künftige Schullandschaft in Bad Dürrheim aus? Zwischen den fünf Gemeinderatsfraktionen gibt es zwei konträre Ansichten. Eine Verbundschule will das Regierungspräsidium nicht fördern, vier Fraktionen reagieren mit einem Brief.