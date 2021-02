Investition trotz Corona-Pandemie "Hula Mula" zieht ins Zentrum

Weiteres Projekt in Tuttlingen am Start

Die Umbauarbeiten meistern Lorenz und seine Freundin Ramona Reilen, die das Café in Zukunft hauptsächlich leiten wird, größtenteils alleine. "Wir haben für den Sanitärbereich eine Firma beauftragt, aber das meiste machen wir zwei im Moment", berichtet Lorenz.

Tatsächlich ist das "Hula Mula" in Schwenningen nicht das einzige Projekt von Lorenz. In Tuttlingen ist er sogar schon einen großen Schritt weiter. Dort sind die Umbaumaßnahmen einer zweiten Filiale abgeschlossen. "Wir machen jetzt noch hier fertig und wollen dann beide Standorte etwa zeitgleich eröffnen."

Unterscheiden würden sich Schwenningen und Tuttlingen schon. So werden in Schwenningen in der kleineren Bar Kaffee und Smoothies angeboten, in Tuttlingen habe er Partner mit ins Boot geholt und bietet "ein erweitertes Konzept". Dieses beinhaltet auch eine Sushi-Bar. "Ich weiß, dass so etwas auch in Schwenningen zunehmend nachgefragt wird, allerdings sind wir räumlich hier eingeschränkt. Außerdem betreiben wir Schwenningen alleine, ohne Partner", erklärt Lorenz.

Investitionen sollen positive Zukunft bringen

Dass er ausgerechnet in der für Gastronomen schweren Corona-Zeit investiert, begründet Mike Lorenz so: "Der Grundgedanke ist erstmal der, dass Corona irgendwann vorbei ist. Und dann heißt es ja, dass große Dinge meist in Krisenzeiten entstehen", versprüht er Optimismus. Es bringe ja nichts, nun zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und nichts zu tun. "Und deshalb haben wir nun die Chance ergriffen, uns in der ›freien Zeit‹ etwas Neues aufzubauen."