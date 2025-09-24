Investition in VS: Zukunftsweisende Entscheidung zum Rösslekomplex

Nichtöffentlich wurde es ausgedacht – und nun in einem Rutsch offiziell beschlossen. Andreas Flöß stellte im Gemeinderat vor, wie alles mal aussehen könnte.
Die „politische AG Rössle“ hat es ersonnen – und der Gemeinderat folgte nun kurzerhand und mehrheitlich fest entschlossen in seiner Sitzung am Mittwochabend dem Vorschlag: Das ehemalige Einkaufszentrum s’ Rössle, das die Stadt gekauft hat, soll nicht abgerissen und durch einen Neubau ersetzt, sondern umgebaut werden – einhergehend mit einem ganzen Vorhabenkatalog für die Schwenninger Innenstadt.