1 Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer übergibt einen Förderbescheid über 2,7 Millionen Euro an den Vorsitzenden des Gemeindeverwaltungsverbands der Raumschaft Triberg, Bürgermeister Gallus Strobel. Foto: Kommert

Besuch aus Freiburg kam am Freitag nach Triberg: Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer überbrachte einen Zuwendungsbescheid. "Bei einer Zuwendungssumme von 2,7 Millionen Euro kann man das auch schon mal selbst machen, eine solche Summe schickt man nicht im Brief", erklärte sie dazu.

Raumschaft Triberg - Ihr Besuch galt aber weniger der Stadt Triberg als dem Gemeindeverwaltungsverband (GVV), denn der Zuschuss des Landes Baden-Württemberg fördert den Bau eines Regenüberlaufbeckens vor der Verbandskläranlage in Gremmelsbach mit rund 2,7 Millionen Euro. Im Auftrag des Umweltministeriums hat die Regierungspräsidentin den Zuwendungsbescheid nun an Bürgermeister Strobel übergeben. Die Gesamtkosten des 800 Kubikmeter Wasser fassenden Beckens liegen bei 4,6 Millionen Euro.

Investition trägt zum Schutz der Umwelt bei

"Mit dem Bau des neuen Regenüberlaufbeckens wird der Abwasserzufluss zur Kläranlage soweit reduziert, dass die dort vorhandene Reinigungsleistung ausreicht und die Kläranlage nicht weiter ausgebaut werden muss. Zudem verbessert der Gemeindeverwaltungsverband ›Raumschaft Triberg‹ durch die Investition die Einleitsituation von gereinigtem Abwasser in die Gutach und trägt damit zum Schutz der Umwelt bei", erläuterte die Regierungspräsidentin. Sie bedankte sich für das Engagement der Gemeinden Triberg, Schonach und Schönwald. Das neue Regenüberlaufbecken sei Teil der modernen und umweltschonenden Infrastruktur des Landes im Abwasserbereich.

Die Landesförderung in Höhe von mehr als zwei Dritteln der förderfähigen Kosten sei gut angelegt, betonte Schäfer. 88 Millionen Euro investiere das Land in diesem Jahr in die Abwasserbeseitigung, insgesamt 189 Millionen Euro flössen als Zuschüsse an die Gemeinden für den Hochwasserschutz, wusste sie. Der Zuschuss in dieser Höhe beinhalte auch die Idee, dass der Gebührenzahler die Investition des GVV nicht eins zu eins mitzahlen müsse. Sie finde im GVV eine tolle Solidargemeinschaft vor.

In einer angeregten Diskussion sprach sie auch weitere Dinge an – beispielsweise das Bauen in den Städten und Gemeinden. Sie brach dabei eine Lanze für Mehrfamilienhäuser, für den Geschossflächenbau.

Dazu sagte Bürgermeister Christian Wörpel aus Schönwald, dass solche Bauten zwar durchaus auch im ländlichen Bereich weit weg von den Metropolen Sinn machten, Investoren jedoch könne man damit nicht anlocken, da sich Mieten oder Kaufpreise für diese nicht rechneten.

Schäfer erklärte dazu, dass das Land den Kommunen dabei helfen wolle, entsprechende Altgebäude zu erwerben und zu modernisieren. Es sei wichtig, junge Familien mit attraktiven Wohnangeboten im ländlichen Raum zu halten – aber dabei sollte man auch an ältere Bürger denken, denen das Eigenheim zu groß und arbeitsintensiv werde, die dann gerne auf barrierefreie Wohneinheiten zählen.

Tribergs Bürgermeister zeigt Attraktionen

Schonachs Bürgermeister Jörg Frey aber sah, dass solche "13b-Gebäude" zumeist am Ortsrand in Geschossbauweise entstünden.

"Es gibt mittlerweile toll angelegte, superschöne Projekte, die kein Klotz in der Landschaft sind. Tatsache ist, dass wir bezahlbare Wohnungen mit wenig Flächenverbrauch benötigen", schloss Schäfer.

Im Anschluss an die Übergabe des Zuwendungsbescheids zogen die Beteiligten noch an Ort und Stelle, um sich ein Bild zu machen. Danach ließ es sich der Verbandsvorsitzende, Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel, nicht nehmen, der Regierungspräsidentin die neueren Attraktionen "Triberg-Land" und "Triberg Fantasy" zu zeigen.