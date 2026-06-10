Investition in Pegel: Schenkenzell rüstet sich gegen Starkregen

Für die Erstellung eines Starkregenrisikomanagements erhält die Gemeinde eine Förderung von 37.700 Euro. Dadurch verbleibt ein Eigenanteil von rund 15.000 Euro.

Durch ihre enge Fluss- und Tallage besteht für die Gemeinde Schenkenzell insbesondere beim Zusammenfluss von Kinzig und Kleine Kinzig (Reinerzau) ein erhöhtes Risiko durch Hochwasser.Zuletzt hat es 2015 zu schweren Schäden geführt. Allerdings nicht in dem Bereich, an dem sich beiden Kinzigs treffen, sondern im Bereich des „Stockhof“. Das hat die Gemeinde veranlasst, Maßnahmen dagegen zu ergreifen.

Im März dieses Jahres hat der Gemeinderat in seiner Sitzung die Umsetzung eines geförderten Starkregenrisikomanagements beschlossen. War man da noch von Kosten zwischen 66.000 Euro und 72.000 Euro sowie einem Eigenanteil von rund 21.000 Euro ausgegangen, so berichtete Bürgermeister Bernd Heinzelmann in der jüngsten Ratssitzung von einem Angebot eines Ingenieurbüros von 53.000 Euro. Ganz aktuell sei der Zuwendungsbescheid auf dem Rathaus eingegangen und betrage 37.700 Euro. Die Förderung betrage somit 71 Prozent und der Eigenanteil liege bei 15.300 Euro. Geplant sei, den Auftrag in der nächsten Sitzung am 24. Juni zu vergeben.

Die Schiltacher Firma VEGA Grieshaber werde der Gemeinde drei Ultraschall-Messgeräte (Pegelmessgeräte) zur Verfügung stellen, die nach Absprache mit dem Landratsamt Rottweil am Kaltbrunnerbach, Reinerzau und Kinzig demnächst eingesetzt würden. „Wenn der Wasserpegel innerhalb fünf Minuten stark ansteigt, wird ein Signal ausgelöst“, schilderte der Bürgermeister die Funktionsweise. Für die Geräte fallen jährliche Kosten von 430 Euro an.

Zuwachsendes Bachbett

In diesem Zusammenhang wies Gemeinderat Willi Intraschak darauf hin, dass im Bereich des Zusammenflusses von Kleine Kinzig und Kinzig das Bachbett immer mehr zuwachse. Darauf sei er wiederholt von Anwohnern angesprochen worden, die ihrerseits einiges gegen das Zuwachsen leisteten, betonte das Ratsmitglied.

Heinzelmann sagte, er habe dies in den vergangenen Jahren wiederholt bei der Gewässerdirektion des Landratsamts Rottweil angesprochen. Von dort werde jedoch argumentiert, die Kiesanschwemmungen seien nicht der Grund für Hochwasser.

„Das kann ich ehrlich gesagt kaum glauben. Ich werde aber nochmals bei der Behörde auf die Situation hinweisen“, sicherte der Bürgermeister zu. Wie er noch hinzufügte, werde es hierzu in Kürze noch eine Besprechung mit dem Regierungspräsidium Freiburg geben, das für Gewässer erster Ordnung zuständig ist.