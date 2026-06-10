Investition in Pegel: Schenkenzell rüstet sich gegen Starkregen

Für die Erstellung eines Starkregenrisikomanagements erhält die Gemeinde eine Förderung von 37.700 Euro. Dadurch verbleibt ein Eigenanteil von rund 15.000 Euro.
Durch ihre enge Fluss- und Tallage besteht für die Gemeinde Schenkenzell insbesondere beim Zusammenfluss von Kinzig und Kleine Kinzig (Reinerzau) ein erhöhtes Risiko durch Hochwasser.Zuletzt hat es 2015 zu schweren Schäden geführt. Allerdings nicht in dem Bereich, an dem sich beiden Kinzigs treffen, sondern im Bereich des „Stockhof“. Das hat die Gemeinde veranlasst, Maßnahmen dagegen zu ergreifen.