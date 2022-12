1 Der Abwasserzweckverband Kötachtal muss in die Kläranlage in Richtung Geisingen einiges Geld investieren. Foto: Molitor/SAG Ingenieure

Die Kläranlage Kötachtal, auf Bad Dürrheimer Gemarkung in Richtung Geisingen gelegen, benötigt einiges an Investitionen.















Bad Dürrheim/Tuningen - 43 Jahre alt ist die von den Gemeinden Tuningen und Bad Dürrheim gemeinsam betriebene Kläranlage an der Kötach. Doch dank vorausschauender Planung der Verantwortlichen entsprechen die Reinigungsleistung und die Qualität des gereinigten Abwassers noch immer den Anforderungen.

Die Betriebsleitung mit Klärmeister Markus Hochstein an der Spitze und die Verbandsversammlung sind überzeugt davon, dass der Ersatz der in die Jahre gekommenen und nicht mehr funktionsfähigen Technik und Ausstattung eine zukunftsfähige Lösung darstellt. Bereits vor fünf Jahren erkannten die Verbandsmitglieder die Notwendigkeit einer umfangreichen Sanierung, der in die Jahre gekommenen Abwasserreinigungsanlage. Hinzu kam, dass das anspruchsvolle, technische Bauwerk an der Obergrenze seiner Kapazität lief.

Erneuerung der Schlammentwässerung

Das war für die Verbandsvertreter das Signal zu handeln und den SAG Ingenieuren als Fachbüro einen Leistungs- und Sanierungs-Check der Kläranlage im Kötachtal anzuvertrauen. Einer dieser Sanierungsschritte ist die für die nächsten beiden Jahre vorgesehene Erneuerung der Schlammentwässerung, inklusive eines Neubaus des korrosionsanfälligen und nur mit großem Aufwand zu betreibenden Nacheindickers.

Die Investitionskosten für diese Maßnahme betragen rund eine Million Euro. Fachingenieur Jochen Molitor ging in seiner Präsentation detailliert auf die Sanierung ein, deren Realisierung bei laufendem Betrieb und ohne die kostspielige Erstellung von Provisorien erfolgt. "Wir sollten auf keinen Fall mit der Auftragsvergabe abwarten", entgegnete Verbandsmitglied Albert Scherer auf den Vorschlag von Gottfried Schacherer, die Auftragsvergabe von der aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt abhängig zu machen. "Wenn wir zuwarten zahlen wir eventuell für eine Reparatur und die Sanierung doppelt", fügte Scherer hinzu. Der Beschluss zur Erneuerung der Schlammentwässerung und den Neubau eines Nacheindickers erfolgte letztendlich einstimmig.

Energiebericht empfiehlt Photovoltaik

Einstimmig nahm die Versammlung auch den Energiebericht zur Kenntnis, den die ENBW-Tochter AutenSys hinsichtlich Energieeffizienzmaßnahmen und Kosteneinsparpotenzialen an den Anlagen und Gebäuden erstellte.

Joachim Petelka Bereichsleitung Tiefbau in Bad Dürrheim beschrieb die Nutzung der Abwasserwärme zur Wärmeversorgung und die Installation einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung der Kläranlage als zwei Kernaussagen des Energieaudits. "Um die Reinigungsleistung der Kläranlage nicht zu gefährden wird die Wärme dem gereinigten Abwasser entzogen", ergänzte Petelka. Möglichkeiten zur Erstellung einer Photovoltaikanlage sah er vor allem auf den an die Kläranlage angrenzenden kommunalen Freiflächen. Der Bericht hebt die erfolgreichen Anstrengungen hervor, die der Verband hinsichtlich Energieeffizienz in Zusammenhang mit der Sanierung der Kläranlage bereits seit einigen Jahren realisiert.

Kostenhöhe erstaunt

Gremiumsmitglied Hans Mauch empfahl das Photovoltaikpotenzial der kommunalen Fläche soweit wie möglich auszunutzen. Erstaunt über die Kostenhöhe von 15 000 Euro, für einen Energiebericht "für den wir wohl kaum jemand benötigt hätten", zeigte sich Holger Schulz. Schließlich beschloss die Versammlung die Projekte Abwasserwärmenutzung und Photovoltaikanlage weiter zu verfolgen. Die Verwaltung soll über die nächsten Schritte wieder berichten