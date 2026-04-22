Investition in Erneuerbare Energien: Im Stockacker in Eimeldingen soll ein Agri-PV-Park entstehen

Eimeldingen schließt mit der Diveo GmbH einen Gestattungsvertrag zum Errichten einer Agri-PV-Anlage im Gewann Stockacker ab. Damit werden dauerhaft Einnahmen gesichert.
In seiner März-Sitzung hatte der Gemeinderat den Beschluss gefasst, für das Gewann „Stockacker“ am westlichen Ortsrand einen Bebauungsplan zu erstellen, um dort einen Agri-Photovoltaik-Park mit Batteriespeicher zu ermöglichen, der die landwirtschaftliche Nutzung mit Solarerzeugung kombiniert. Am Donnerstag machte das Gremium mit seiner Zustimmung zu einem Gestattungsvertrag mit der Diveo GmbH nun den folgerichtigen nächsten Schritt.