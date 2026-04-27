Investition in Döggingen: Gemeinderat segnet hohe Sanierungskosten für Kita ab

Neben unerwarteten Mehrkosten beim Dögginger Kita-Neubau wurden in der Sitzung des Gemeinderates das Gewerbegebiet „Obere Gießnau“ und die Brückenbau-Probleme thematisiert.
Die ursprünglich auf 1,77 Millionen Euro veranschlagte Sanierung des Kindergartens in Döggingen wird nun rund 2,3 Millionen Euro kosten, was der Gemeinderat in seiner Sitzung jetzt einstimmig genehmigt hat. Das neu sanierte Gebäude ist inzwischen in Betrieb. Zudem stimmte der Gemeinderat zu, dass die Dögginger Firma Frei Lacke den bestehenden Bebauungsplan „Brühl“ im Bereich ihres Werkes 1 anpassen und erweitern darf.