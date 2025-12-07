Inventur im Rottweiler Kripple: 300 Figuren, viel Geschichte und ein Kriminalfall

Bevor die Herrenkramersche Krippe im Rottweiler Stadtmuseum in der Weihnachtszeit wieder bespielt wird, haben Cornelia Votteler und Ulli Kammerer noch viel Arbeit vor sich.
Es ist fast ein bisschen wie in der Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium. Nur, dass nicht Kaiser Augustus ausruft, dass „jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt“, sondern dass es Ulli Kammerer und Cornelia Votteler sind, die quasi das Volk in der Herrenkramerschen Krippe im Stadtmuseum zur Volkszählung bitten.