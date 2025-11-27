Invasives Insekt: Was die Asiatische Hornisse mit der Finanznot der Kommunen zu tun hat

Zur Grundsatzdebatte wuchs sich im Gemeinderat eine Diskussion um die Bekämpfung der Asiatischen Hornisse aus. Für unfreiwillige „Nestbesitzer“ immerhin gibt es eine gute Botschaft.
Die gute Botschaft vorweg: Das Land zahlt seit Neustem und vorerst befristet bis zum 10. Dezember eine Pauschale von 200 Euro je entferntem Nest. Dass die Bekämpfung zur Privatsache erklärt wurde, ist damit zumindest vorübergehend aufgehoben. Außerdem beteiligt sich das Land an der Anschaffung der Ausrüstung, die für die Bekämpfung nötig ist. Darüber informierte Bürgermeister Dirk Harscher in der Gemeinderatssitzung am Montag.