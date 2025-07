Invasives Insekt im Dreiland: Hornissenjäger sollen Nester melden

1 Die Asiatische Hornisse ist in der Region auf dem Vormarsch. Foto: dpa/Boris Roessler Im Kampf gegen die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse in beiden Basel werden Hornissenjäger ausgebildet. Sie sollen bei der Bekämpfung helfen.







Die Asiatische Hornisse breitet sich massiv aus: Nicht nur für Imker stellt der Eindringling aufgrund seiner Aggressivität und Gefräßigkeit ein massives Problem dar – betroffen ist die gesamte Biodiversität und nicht zuletzt die Landwirtschaft, weiß Maria Corpataux, Beisitzerin im Bienenzüchterverband beider Basel. Sie koordiniert die Bekämpfung der Asiatischen Hornisse in den Kantonen Basel-Stadt und Baselland und unternimmt große Anstrengungen im Kampf gegen „Vespa velutina“. Das Insekt wurde erstmals im Jahr 2004 in Frankreich nachgewiesen und gelangte 2017 in die Westschweiz, wo es sich mehr und mehr ausbreitet. Dann, im September 2022, der erste Fund eines Nests im Baselbiet auf Münchensteiner Gemarkung. Auch diesseits der Grenze werden immer wieder Nester gesichtet, die von Fachleuten entfernt werden müssen.