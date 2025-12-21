Invasive Insektenart: So wehren sich die Imker im Wolftal gegen die Asiatische Hornisse

Die Art breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Auch im Kinzigtal häufen sich die Funde. Ein Problem: Honigbienen stehen auf dem Speiseplan der invasiven Hornisse.
Sie ist dunkel gefärbt und baut teils beeindruckend große Nester: Die Asiatische Hornisse ist in Deutschland auf dem Vormarsch. Auch im Kinzigtal wird die invasive Insektenart immer häufiger gesichtet. Sorgen bereitet die asiatische Hornisse insbesondere den Imkern der Region. Denn: Auch Honigbienen gehören zum Speiseplan der Hornisse.