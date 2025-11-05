Invasive Insekten: Asiatische Hornissen und Tapinoma-Ameisen in Grenzach-Wyhlen

1 Immer wieder werden in Bäumen Nester der Asiatischen Hornisse entdeckt. Foto: Pixabay Beide invasive Arten sind in Grenzach-Wyhlen angekommen. Die Imker bitten um Hilfe.







Auch in Grenzach-Wyhlen haben Imker ihre liebe Not mit der Asiatischen Hornisse. Wie Arno Schülke vom örtlichen Imkerverein im Rahmen der Bürgerfragestunde des Technischen Ausschusses sagte, ist das neu eingewanderte Insekt inzwischen in allen drei Ortsteilen vertreten. Schülke appellierte an die Gemeindeverwaltung, die Imker mit dem sich ausbreitenden Problem nicht im Regen stehen zu lassen. Zwar sei das erste auf Grenzach-Wyhlener Boden entdeckte Nest der Asiatischen Hornisse noch „medienwirksam“ entfernt worden. „Inzwischen haben wir aber acht oder neun Nester in Grenzach-Wyhlen und werden denen nicht mehr“, sagte der Bienenzüchter. Der Verein kümmere sich ja um die Entfernung der Nester, doch bereite das ganze Prozedere große Mühe, wenn Nester des Insekts sich auf Privatgrund befänden.