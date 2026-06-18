Hauseinsturz durch gefräßige Ameisen? „Sie knabbern sich ihren Weg frei“

Bei einem Stuttgarter Baumarkt werden invasive Ameisen gefunden. In Esslingen bilden sie eine Superkolonie. Was man selbst tun kann, und wann man Hilfe braucht.
Erst sieht man eine, dann zwei, dann drei – und plötzlich ganz viele. Die Rede ist von Ameisen, die in Häuser und Wohnungen krabbeln, nicht selten in die Küche. Auch Wohnungen in höheren Geschossen in Städten wie Stuttgart sind nicht gefeit vor Ameisenstraßen. Baden-Württemberg ist besonders bei einer Ameisenart ein Hotspot. Experten erklären, wie man sich bei einem Befall in den Wohnräumen am besten verhält.