Invasive Art in Rangendingen: Asiatische Hornisse gesichtet – Imkerin erklärt die Hintergründe

1 Die Asiatische Hornisse wurde in Rangendingen gemeldet. Für die hiesigen Bienenvölker ist sie ein Fressfeind. (Symbolfoto) Foto: Boris Roessler/dpa Gelbe Beinenden, schwarze Brust und ein dunkler Hinterleib: Die Asiatische Hornisse ist in Rangendingen gesichtet worden. Heimische Bienen stehen auf ihrem Speiseplan.







Link kopiert



„Vespa Velutina“ heißt die Sorge vieler Imker in der Region. Am 6. Juni wurde eine Asiatische Hornisse auch in der Oberen Gasse in Rangendingen gesichtet, wie Evmorvia Strobel, Vorsitzende des Bezirksvereins der Bienenzüchter in Hechingen, erklärt. Umgehend sei ein Foto von der gesichteten Hornisse an die Meldeplattform der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg gesendet worden. Und prompt sei die Bestätigung gekommen, dass es sich beim Rangendinger Fall um eine Königin der als invasiv eingestuften Asiatischen Hornisse handele.