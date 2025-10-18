Invasive Art in Lörrach: Der Tigermücke auch im Winter Paroli bieten

Die Stadtverwaltung rät den Bürgern zu Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Insekts.
Um die Ausbreitung der Asiatischen Tigermücke weiter einzudämmen, rät die Stadtverwaltung Lörrach auch diesen Herbst der Bevölkerung, bei der Wintervorbereitung heimischer Grünflächen und Pflanzgefäßen auf Balkonen und Gräbern einige Dinge zu beachten. Die invasive Art hat sich seit einigen Jahren in Lörrach angesiedelt. Die Tigermücke sticht häufiger als herkömmliche Stechmücken und kann unter bestimmten Bedingungen tropische Krankheiten übertragen. Besonders besorgniserregend ist, dass die Eier der Tigermücke auch die kalte Jahreszeit überstehen können.