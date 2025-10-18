Invasive Art in Lörrach: Der Tigermücke auch im Winter Paroli bieten

Die Stadtverwaltung rät den Bürgern zu Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Insekts.

Um die Ausbreitung der Asiatischen Tigermücke weiter einzudämmen, rät die Stadtverwaltung Lörrach auch diesen Herbst der Bevölkerung, bei der Wintervorbereitung heimischer Grünflächen und Pflanzgefäßen auf Balkonen und Gräbern einige Dinge zu beachten. Die invasive Art hat sich seit einigen Jahren in Lörrach angesiedelt. Die Tigermücke sticht häufiger als herkömmliche Stechmücken und kann unter bestimmten Bedingungen tropische Krankheiten übertragen. Besonders besorgniserregend ist, dass die Eier der Tigermücke auch die kalte Jahreszeit überstehen können.

Tigermückeneier können Winter überleben Die Tigermücke ist aggressiver als die heimische Stechmücke und besonders tagsüber aktiv. Während das Risiko der Übertragung von Tropenkrankheiten wie dem Dengue- oder Chikungunya-Fieber in Deutschland aktuell noch gering ist, sind die Stiche dennoch unangenehm und belastend. Durch den Klimawandel hat sich die Asiatische Tigermücke in Deutschland und auch in Lörrach angesiedelt und verbreitet. Auch die zunehmend milderen Winter können der Mücke und ihren Larven nichts anhaben.

Wenn im Herbst in Gärten, Grünflächen und auf Balkonen Vorkehrungen für den Winter getroffen werden, sollte auch an die Tigermücke gedacht werden. Ein besonderes Problem stellen die Eier der Tigermücke dar, die an den Rändern von Behältern wie Blumentopfuntersetzern, Regentonnen oder Sonnenschirmständern kleben. Diese Eier überleben selbst bei Temperaturen bis zu -10 Grad Celsius und entwickeln sich bei erneutem Wasserkontakt im Frühjahr.

Wasserbehälter leeren und reinigen

Um mögliche Brutstätten zu vermeiden, sollten unnötige Wasserbehältnisse entfernt und Regentonnen entweder komplett abgedeckt oder regelmäßig geleert werden. Unbenutzte Gefäße, wie Gießkannen, Pflanzgefäße oder Eimer, sollten umgedreht gelagert werden, damit sich kein Regenwasser ansammeln kann. Die Stadtverwaltung rät, auch auf den Gräbern an Pflanztöpfe, Gießkannen oder andere Gefäße zu denken, denn auch auf den städtischen Friedhöfen waren vermehrt Tigermückenfunde zu verzeichnen.

Besonders wichtig ist die gründliche Reinigung der Behälter vor dem Winter, da die Eier der Tigermücke mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Die Stadtverwaltung empfiehlt die Reinigung mit einer harten Bürste und heißem Wasser oder einem Hochdruckreiniger.

Dank für das Engagement im Sommer

Auch diesen Sommer wurde in vielen Lörracher Gärten eine vermehrte Präsenz der Tigermücke beobachtet. Die Bürgerschaft zeigte großes Engagement und nutzte das kostenlose Angebot der Stadt Lörrach, Bti-Tabletten zur Bekämpfung der Mückenlarven abzuholen. Die Stadt Lörrach versuchte ebenfalls, auf städtischen Grundstücken der Tigermückenausbreitung entgegenzuwirken.

Die Stadtverwaltung Lörrach bedankt sich bei allen Bürgern für ihr Engagement und hofft, dass durch gezielte Maßnahmen die Verbreitung der Asiatischen Tigermücke in den kommenden Jahren weiter eingedämmt werden kann.

Weitere Informationen sowie Tipps finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt unter www.loerrach.de/tigermuecke.