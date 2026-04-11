Invasiv im Schwarzwald-Baar-Kreis: Warum diese Pflanze ein Problem für Gärten, Gebäude und Artenvielfalt ist

Schnell wachsend und schwer zu stoppen: Der Japanische Staudenknöterich wird zum Problem für Natur, Gärten und Gebäuden. So kann man aktiv gegen die rasante Ausbreitung vorgehen.
Der Japanische Staudenknöterich ist ein hochinvasiver Neophyt aus Ostasien, der heimische Pflanzen durch sein schnelles Wachstum verdrängt. Der Knöterich wurde im 19. Jahrhundert als Zier- und Futterpflanze in Europa eingeführt. Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis stellt er ein Problem für einheimische Pflanzen dar. Der Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis (LEV) nennt Details.