Interview: Wie sich Sängerin Annick Burger im Europa-Park einen Traum erfüllte

Als Jugendliche verkaufte sie Pommes im Europa-Park, heute gibt sie ihm ihre Stimme: Annick Burger ist als Sängerin regelmäßig in Rust zu hören.
Annick Burger tritt regelmäßig im Europa-Park auf, beispielsweise im Buena Vista Club, im Rockcafé oder sang anlässlich des 50. Park-Jubiläums. Bei ihren Solo-Auftritten präsentiert die 47-jährige Französin zahlreiche Eigenkompositionen und singt zudem Klassiker in einer frischen und authentischen Interpretation. Dank ihrer langjährigen Bühnenerfahrung greift sie auf ein Repertoire von 400 Liedern zurück, die sie in zehn Sprachen singen kann. Ein Höhepunkt ihrer Karriere war der Auftritt im Jahr 2018 für Disney mit den Philharmonikern aus Straßburg vor 8000 Zuschauern.