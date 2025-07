Das Basel Tattoo 2025 steht in den Startlöchern. Nur noch wenige Tage bis zur Premiere der diesjährigen Ausgabe, die ganz im Zeichen schottischer Hits steht. Im Vorfeld steht Produzent Erik Julliard Rede und Antwort.

Herr Julliard, Sie befinden in der heißen Phase vor der Premiere des Basel Tattoo 2025. Läuft alles nach Plan?

Lesen Sie auch

Ja! Ich bin sehr zufrieden. Ein Thema ist allerdings die große Hitze. Für die Teams, die die Arena im Schichtbetrieb aufbauen, war das zuletzt eine große Belastung. Derzeit kommt die Show zusammen, die Formationen aus aller Welt machen sich auf den Weg zu uns.

Das Tattoo ist Ihnen eine Herzensangelegenheit, wie Sie im Gespräch mit unserer Zeitung einmal sagten. Gilt das nach wie vor?

Es geschieht ganz automatisch, das ist ja das Schöne. Das Herzblut kann man weder lernen noch irgendwo kaufen, es steckt in einem drin. Einerseits die Kombination von Planung, Umsetzung und auch die Show an sich mit Musik und der Pflege von Traditionen, andererseits, dass die Menschen so viel Freude daran haben, ist für mich Ansporn genug, jedes Jahr ein neues Tattoo auf die Beine zu stellen. Während des Festivals tanke ich Energie fürs ganze Jahr.

Nach dem Tattoo heißt vor dem Tattoo: Gönnen Sie sich auch mal eine Auszeit, oder wäre das ein abwegiger Gedanke?

Nein, ich bin auch ein Mensch, selbstverständlich brauche ich auch einmal eine Auszeit. Allerdings gehöre ich weniger zu den Menschen, die sich dann an den Strand legen. Ich habe ein ausgeglichenes Leben und eine tolle Familie mit zwei Kindern. Ich habe genügend Möglichkeiten, mich nach dem Tattoo ein bisschen zu erholen.

Wer Sie bei Proben beobachtet, merkt schnell, dass ein Perfektionist am Werk ist. Darf es es auch Raum für Improvisation geben, wenn es bei den Vorbereitungen harzt?

Auch wenn ich eine klare Vorstellung davon habe, wie die Show sein soll, glaube ich schon, dass wir uns an sich verändernde Situationen anpassen können. Und: Bei rund 1000 Mitwirkenden kann ja gar nicht alles exakt so ablaufen, wie man es plant. Eine Anpassung ist also immer nötig und macht auch Spaß.

Eingangs haben Sie die Hitze erwähnt. In Sachen Kartenverkauf dürfte Ihnen das sommerliche Wetter doch in die Hände spielen. Können Sie sich mit Blick auf die Premiere entspannt zurücklehnen?

Leider nein, zurücklehnen ist kein Thema. Das hat hauptsächlich mit dem Verhalten der Konsumenten zu tun, das sich im Laufe der Zeit verändert hat. Zuschauer kaufen Tickets relativ spät. Aber grundsätzlich ist es schon ein gutes Jahr, der Ticketverkauf kommt ins Rollen. Zudem hoffe ich, dass sich der Verkauf besser entwickelt als im Vorjahr, als das Wetter im Mai und Juni nicht mitspielen wollte.

Rund 68 000 Tickets fanden bei der vergangenen Ausgabe Abnehmer: Sehen Sie noch Luft nach oben, oder ist das Interesse rund um das Basel Tattoo ausgereizt?

Ich weiß nicht, ob es ausgereizt ist. Wo ist die Grenze, was kann man erreichen? Das ist ein schwieriges Thema und auch eine Frage des finanziellen Risikos, das man in Sachen Werbung eingehen möchte. Die Nachfrage liegt seit mehreren Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau. Rückblickend hat der Hype schon etwas nachgelassen. Allerdings befinden wir uns jetzt auf einer Ebene, auf der wir uns wohlfühlen.

Dass viele Fans und Formationen aus aller Welt ans Basler Tattoo kommen, spricht für das Militärmusikfestival. Was bietet der Anlass, das andere Tattoos gerne hätten, und was macht den besonderen Reiz des Programms aus?

Mit Basel haben wir eine Stadt, die einfach anders tickt. Auch ist das hiesige Publikum sehr affin für Anlässe dieser Art. Vielleicht liegt es auch am Dreiländereck, dass wir hier etwas Einzigartiges produziert haben. Das Basel Tattoo bietet eine sehr große musikalische Vielfalt – Volksmusik, traditionelle Musik, Musik zum Mitklatschen, auch melancholische Melodien, Rockmusik – gespielt von verschiedenen Instrumenten. Die Pipes und Drums spielen dann auch mal etwas anderes als die klassischen schottischen Titel. Und die Blasmusik hat nicht nur Märsche im Repertoire, sondern integriert auch eine Rockband. Es werden musikalische Grenzen überwunden und Brücken geschlagen. Es erfüllt mich mit Freude, dass wir in Basel die besten Formationen der Welt begrüßen dürfen.

Wie schwierig ist es, solche Gruppen für das Basel Tattoo zu gewinnen?

Netzwerken und Reisen stehen sicher weit oben auf meiner Agenda: Ich rede hier von Besuchen bei den Entscheidungsträgern in den Verteidigungsministerien. So habe ich im ersten Halbjahr sehr viele Länder und Formationen besucht, die aber erst nächstes oder übernächstes Jahr nach Basel reisen werden – es ist also auch eine gewisse Vorlaufzeit nötig. Eingeladen werden die Gruppierungen letztlich vom Schweizer Verteidigungsministerium, das auch die Schirmherrschaft inne hat.

In den Programmankündigungen fällt oft das Wort Swissness. Sie legen bekannterweise Wert darauf, dem Tattoo am Rheinknie eine besondere Basler Prägung zu verleihen. Wie anspruchsvoll ist es, den Spagat zwischen Lokalkolorit und Internationalität zu meistern?

Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir ein Schweizer Tattoo mit schottischem Einfluss sind. Obwohl wir überwiegend nicht-schweizerische Musik spielen, ist die Schweizer Militärmusik immer vertreten. Übrigens: Wir vollführen keinen Spagat, die Mischung funktioniert einfach. Würden wir ausschließlich Schweizer Musik spielen, dann würde der Anlass nicht funktionieren. Umgekehrt aber auch.

Dieses Jahr liegt der Fokus auf den größten schottischen Hits: Was hat Sie bei der Programmgestaltung dazu inspiriert?

Der Einmarsch der vielen Trommler und Dudelsackspieler mit den schönen Melodien. Wer das schon einmal erlebt hat, weiß, wovon ich rede. Das ist einfach Wahnsinn, und die Zuschauer sind total begeistert. Im Austausch mit den Protagonisten habe ich gemerkt, dass es sehr viele schottische Hits gibt - dem wollen wir dieses Jahr mehr Ausdruck verleihen.

Welche Formationen stehen auf Ihrer Wunschliste für 2026?

Eigentlich wünsche ich mir für die nächsten Jahre eine russische Formation, aber logischerweise geht das unter keinen Umständen. Das bereitet mir Kummer. Aufgrund der politischen Situation bin ich eingeschränkt, denn wir hatten schon sehr viele sensationelle Formationen aus Russland – einem Land mit einer großen Tradition in Sachen Militärmusik. Abgesehen von diesem Wunsch steht das Programm für nächstes Jahr schon fest. Vorgesehen ist auch eine Formation aus der Ukraine, allerdings ist fraglich, ob die Gruppe angesichts des zunehmenden Personalverlusts dann spielfähig sein wird. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn unser Moderator die Formation ankündigen könnte. Das zeigt auch, dass das Basel Tattoo mit Musik Nationen vereinen kann.

Das Basel Tattoo 2025 feiert am Freitag, 11. Juli, auf dem Basler Kasernenareal Premiere. Infos und Karten gibt es unter www.baseltattoo.ch.