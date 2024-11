Interview vor dem Oberliga-Topspiel: Großaspach-Coach Pascal Reinhardt spricht vor Duell mit der TSG Balingen

1 Pascal Reinhardt ist immer mit voller Leidenschaft bei der Sache. Foto: Eibner

Das Duell zwischen der TSG Balingen und der SG Sonnenhof Großaspach bedient alle Superlative in der Oberliga Baden-Württemberg. SG-Trainer Pascal Reinhardt spricht mit unserer Redaktion über das Aufeinandertreffen, seine Mannschaft und warum man sich die Partie nicht entgehen lassen sollte.









Es ist Topspiel-Woche: Bereits am Montagmorgen treffen wir Pascal Reinhardt in einer Nagolder Bäckerei. Der 32-Jährige, der zuvor zwei Jahre den FC Holzhausen coachte, reist mit seiner SG Sonnenhof Großaspach als Tabellenführer nach Balingen. Im Moment steht die Mannschaft bei 14 Ligasiegen in Serie.