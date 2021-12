Nachwuchs berichtet: So läuft das Volontariat beim Schwabo

In eigener Sache

2 Der Spaß darf bei all der Arbeit nicht zu kurz kommen. Foto: Eyckeler

Was macht man eigentlich als Duale Studentin oder Volontär beim Schwarzwälder Boten? Laura Stern und Pascal Kopf berichten aus ihrem Arbeitsalltag im Lokaljournalismus.















Link kopiert

Oberndorf - Wie wichtig gute Auszubildende sind, das muss man vermutlich keinem Unternehmen erklären. Sie sichern langfristig die Arbeitskraft und bringen zudem eine andere (vielleicht auch neue) Sichtweise in den Arbeitsalltag ein.

Auch der Schwarzwälder Bote ist immer auf der Suche nach motivierten und wissbegierigen jungen Menschen wie Laura Stern und Pascal Kopf. Die Duale Studentin und der Volontär erzählen, wie ihre Ausbildung abläuft und was ihnen besonders gut am Lokaljournalismus gefällt.

Wie lange arbeitest Du schon als Duale Studentin/Volontär?

Mein Duales Studium beim Schwarzwälder Boten habe ich im Oktober 2020 begonnen. Seitdem konnte ich schon an drei Standorten des Unternehmens Erfahrungen sammeln, darunter waren zwei Lokalredaktionen und die Mantelredaktion. Für die Theoriephasen bin ich pro Semester drei Monate lang in Ravensburg an der Dualen Hochschule.

Ich bin seit dem 1. Juni 2021 Volontär, seitdem wurde ich bereits in einer Kreisredaktion und der Mantelredaktion eingesetzt.

Was ist für Dich der Reiz am Journalismus?

Dieser Beruf ist unglaublich vielfältig, man lernt ständig neue Menschen mit den interessantesten Geschichten kennen. Oft gibt es auch fesselnde Storys, zum Beispiel bei Gerichtsprozessen, die diesen Job sehr spannend machen.

Ich finde es total interessant, die Menschen in der Region über die wichtigsten Ereignisse zu informieren. Zudem lernt man für sich persönlich sehr viel, da man auch mit Themengebieten zu tun hat, in denen man kein Experte ist. Außerdem ist es reizvoll, auch vermeintlich banale Geschichten und Meldungen für den Leser spannend aufzubereiten und ihm einen Mehrwert zu bieten.

Und was gefällt Dir im Lokalen besonders?

Man hat ständig mit Menschen zu tun und lernt tolle Persönlichkeiten kennen. Es ist faszinierend zu sehen, mit welcher Leidenschaft sich die Leute für ihr Gewerbe, ihren Verein oder ihre Interessen einsetzen. Dies journalistisch zu begleiten und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, macht eine Menge Spaß.

In meinem Fall komme ich aus dem Verbreitungsgebiet des Schwarzwälder Boten und kenne mich deshalb hier gut aus. Wenn man dann seine privaten Interessen mit dem Beruf verbinden kann, zum Beispiel durch Vereine, macht das besonders viel Spaß. Abgesehen davon betrifft der Lokaljournalismus die Menschen direkt vor Ort. Man ist also live dabei, wenn lokale Themen zur Nachricht werden.

Wie sieht Dein Arbeitsalltag aus?

Kein Tag gleicht so wirklich dem anderen. Nach der morgendlichen Konferenz geht es ans Schreiben von Artikeln. An manchen Tagen hat man mehrere Termine, an anderen ist es ruhiger, da redigiere ich dann Seiten. Aber oftmals bringt ein Brand, Unfall oder eine unerwartete Meldung den ursprünglichen Plan durcheinander, also Flexibilität ist gefragt.

Der Arbeitsalltag hängt natürlich von der Station ab. Doch grundsätzlich gilt: Angekommen in den Redaktionen werden Ideen gesammelt und die Veröffentlichungszeitpunkte für den Online-Auftritt geplant. Neben Presseterminen werden auch Telefonate geführt, bis man alle Informationen zusammen hat, um einen relevanten Artikel zu schreiben. Die Seiten werden gebaut, und am Ende des Tages hat man die Inhalte für unsere Online- und Print-Ausgabe produziert. Ein nettes Gespräch zwischendurch mit den Kollegen darf aber nie fehlen oder auch mal eine Runde Kickern in der Pause.

Unser Medienhaus arbeitet immer mehr digital. Wie wirkt sich das auf Deine Ausbildung aus?

Bei vielen Artikeln bespielt man zwei Kanäle – Online und Print –, was die Arbeit anspruchsvoller macht. Ich finde es aber spannend, denn der Online-Sektor wird in Zukunft immer wichtiger und spielt auch in den Seminaren im Rahmen des Volontariats immer wieder eine große Rolle.

Durch die Digitalisierung gibt es neben der Zeitung zum Beispiel auch Newsletter, bei denen die Auszubildenden mitwirken dürfen. Auch während der Theoriephase an der Hochschule ist die Digitalisierung oft ein Thema.

Was hat Dich an der Ausbildung überrascht? Was hättest Du nicht erwartet?

Zu Beginn wird man schon ins kalte Wasser geschmissen, was im Nachhinein aber nicht schlimm ist. In meiner ersten Woche wurde ich zum Beispiel direkt alleine auf Termine geschickt, damit hatte ich nicht gerechnet. Auch wenn es einen zu Beginn vielleicht etwas Überwindung kostet, lernt man auf die Weise unglaublich viel dazu.

Ich durfte von Anfang an Verantwortung übernehmen und auch eigene Themen einbringen, das gefällt mir sehr gut. Zudem bin ich positiv überrascht, wie spannend Sitzungen in den Gremien wie Gemeinderat oder Kreisrat sein können.

Wie bist Du auf das Studium/das Volontariat aufmerksam geworden?

Ich habe zuvor mein Abitur an einem technischen Gymnasium gemacht und bin dort mit Medientechnik sowie Kommunikationstheorie oft in Berührung gekommen. Deshalb wusste ich, dass ich mein Studium im Bereich Kommunikationsmanagement machen möchte – da passte die Stellenanzeige im Schwarzwälder Boten perfekt.

Wir haben den Schwarzwälder Boten seit vielen Jahren zu Hause. Da ich nach dem Studium in die journalistische Richtung gehen wollte, lag es nahe, mich mal beim Schwabo zu erkundigen. Online habe ich dann eine Volontärs-Ausschreibung gefunden und mich dann auch beworben.

Was gefällt Dir am Schwarzwälder Boten als Arbeitgeber?

An allen Stationen, an denen ich bisher war, bin ich immer auf hilfsbereite Kollegen gestoßen, durch die ich sehr viel lernen konnte. Ein weiterer großer Vorteil der Ausbildung beim Schwarzwälder Boten ist, dass man viele Abteilungen kennenlernt.

An meinen bisherigen Stationen habe ich viele tolle Kollegen kennengelernt, es herrscht fast ein familiäres Verhältnis in den Redaktionen. Bei Fragen werde ich super unterstützt, auch die Chefredaktion interessiert sich sehr für die Belange von uns "Jungkräften".

Was willst Du zukünftigen Volontären/Studenten mit auf den Weg geben?

Seid offen für Neues und stellt viele Fragen. Wer keine Fragen stellt, lernt nichts dazu. Ihr werdet viele Erfahrungen sammeln können, die euch menschlich wie auch beruflich weiterbringen.

Seht die Ausbildung als Chance, viel auszuprobieren. Von den erfahrenen Kollegen kann man viel lernen, daher darf man sich nie zu schade sein, Feedback einzufordern. Zudem ist es wichtig, die Ruhe zu bewahren, wenn es mal stressig wird. Man wächst an seinen Aufgaben! Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

So bewirbst Du dich bei uns

Du hast Lust bekommen, uns zu unterstützen und bringst erste Erfahrung im (Online-)Journalismus mit? Du bist neugierig, kreativ und beschäftigst dich gerne mit Menschen und lokalen Storys? Dann bewirb dich gerne für das Volontariat oder das Duale Studium. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!