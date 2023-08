Die AfD ist gerade die zweitstärkste politische Kraft in Deutschland. Bis zu 22 Prozent Zustimmung ermittelten die Demoskopen zuletzt. Eine vorübergehende Erscheinung oder doch mehr? Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt sich Thomas Seitz, der Wahlkreis-Bundestagsabgeordnete der Alternative für Deutschland, überzeugt, dass sich der harte Kern der AfD-Wählerschaft von den anderen Parteien nicht mehr zurückholen lässt.

Herr Seitz, zuletzt hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz Kritik einstecken müssen, auch parteiintern, da er eine Zusammenarbeit mit der AfD in den Kommunen nicht ausschließen wollte. Wie denken Sie über die sogenannte Brandmauer?

Auf kommunaler Ebene funktioniert die Brandmauer natürlich nicht, denn sobald Bürgermeister oder Landräte der AfD gewählt sind, gibt es gar keine andere Möglichkeit als die Zusammenarbeit. Die Alternative wäre eine komplette Blockade. Wer das ernsthaft in Erwägung zieht, gibt jeglichen politischen Gestaltungswillen auf. In den Landtagen und im Bundestag kann die Union die Zusammenarbeit natürlich verweigern, aber dadurch beschneidet sie nur die eigenen Optionen und begibt sich im Grunde in die Gefangenschaft der Grünen.

Wie ist Ihr Miteinander mit Yannik Bury und Johannes Fechner, Ihren Parlamentskollegen aus dem Wahlkreis? Gehen Sie in Berlin zusammen etwas trinken?

Nein, es gibt keine Kontakte. Ich glaube, die Kollegen würden auch ein Problem in ihren Fraktionen bekommen, wenn sie mit mir gesehen würden. Ich gehe davon aus, dass das sehr genau beobachtet wird, wer da vielleicht fraternisiert und erste Absetzbewegungen unternimmt. Im Übrigen bin ich nicht in Berlin, um Freundschaften zu schließen, sondern um Deutschland zu retten.

Im Wahlkreis zeigen Yannick Bury und Johannes Fechner deutlich mehr Präsenz als Sie. Weshalb hinken Sie da hinterher?

Es gibt durchaus auch Gespräche, in denen ich auch viel Zustimmung erfahre, nur eben keine Berichterstattung dazu, da auf jeden, der sich öffentlich in die Nähe der AfD begibt, sofort eine Hexenjagd losgeht, wie auch auf unsere Dienstleister und auf Gaststätten, in denen wir tagen oder Stammtische durchführen.

Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang hat in dieser Woche zum wiederholten Mal vor der AfD gewarnt. Man habe Anhaltspunkte dafür, dass die Partei „die Menschenwürde des Grundgesetzes für bestimmte Bevölkerungsgruppen in Frage stellt“. Das muss Ihnen als Jurist doch Sorge bereiten.

Der Vorwurf, dass die AfD mit ihrem Programm gegen die Menschenwürde verstößt, ist eine Unterstellung. Meiner Ansicht nach wird der Grundsatz der Menschenwürde entwertet, wenn sie immer niederschwelliger als Argument angeführt wird. In Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist definiert, wer Deutscher ist. Problematisch wäre es, würde die AfD eingebürgerten Menschen die vollen Staatsbürgerrechte aberkennen wollen – aber das tun wir nicht. Nicht jeder, der die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hat, hätte sie bekommen sollen, aber das heißt nicht, dass wir ihm die Rechte und Pflichten absprechen, die er als Deutscher hat.

Aber man muss es doch ernst nehmen, wenn der Chef des Verfassungsschutzes immer wieder vor extremistischen Strömungen in der AfD warnt.

Es gibt beim Bundesverfassungsgericht durchaus Äußerungen, die in die Richtung gehen, jeder Kritik an überbordender Einwanderung einen Angriff auf die Menschenwürde zu unterstellen. Aber das ist eben wie gesagt eine Unterstellung. Dadurch wird eine absolut zulässige und rechtstreue Meinung kriminalisiert. Herr Haldenwang hat nicht Recht.

Yannick Bury und Johannes Fechner haben im Gespräch mit unserer Redaktion eine bessere Politik das wirkungsvollste Mittel gegen die AfD genannt. Ist es mit dem Aufschwung Ihrer Partei wieder vorbei, sobald die Ampelkoalition und die CDU weniger Fehler machen?

Nein, auf keinen Fall. Wir haben mittlerweile ein Stammwählerpublikum, das größer ist als bei der FDP und vermutlich auch bei den Grünen. Außerdem hat die AfD viele Alleinstellungsmerkmale, zum Beispiel bei der Migrationspolitik, dem Grenzschutz, der Sicherheit oder der Energieversorgung. Die Altparteien können unsere Positionen ja gar nicht übernehmen, ohne sich komplett unglaubwürdig zu machen. In dem Fall würden sie sich selbst demaskieren, dass sie über Jahrzehnte eine falsche Politik betrieben haben zum Nachteil Deutschlands. Und gerade beim Thema Migration wird es ja überhaupt nicht besser. Ankündigungen von Herrn Seehofer oder Frau Faeser, in dem Bereich etwas unternehmen zu wollen, sind doch nur Lippenbekenntnisse. Es fehlt der echte Wille, zu sagen, die Grenzen sind dicht.

Sind Sie für Tempo 30 oder 40 in den Ortsdurchfahrten von Kuhbach und Reichenbach?

Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb die Stadt Lahr gegen den Willen der Bürger Tempo 30 einführen will, zumal der Lärm durch eine Temporeduzierung nicht abnehmen würde. Man bräuchte eine Verkehrsreduktion oder eine Umfahrung. Aber eine Umfahrung ist nicht mehr finanzierbar, dafür ist es zu spät. Dafür sind in der Vergangenheit zu viele Fehler gemacht worden.