Interview mit Steffen Breinlinger: Ziele, Grenzen, Kader, Regionalliga, Verein – das sagt der 08-Trainer

Lieblingsgegner Mönchengladbach? Warum die Statistik klar für den SC Freiburg spricht

Nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg geht’s für den SC Freiburg am Samstag zum Tabellennachbar aus Mönchengladbach. Die „Fohlen“ sind so etwas wie der Lieblingsgegner der Breisgauer – auch Trainer Julian Schuster hat gute Erinnerungen an sie.