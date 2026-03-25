Interview mit Stadtwerken: Schramberger sorgen sich um die Energiekosten

Unsere Redaktion hat bei den Stadtwerken angefragt, wie sie die Sicherheit der Energieversorgung und die Preisentwicklung für die Kunden im Gefolge des Irankriegs einschätzen.

Die Stadtwerke Schramberg beliefern die Haushalte mit Strom, Erdgas und Wasser. Nachdem schon der Ukrainekrieg höhere Energiekosten zur Folge hatte, treibt jetzt der Irankrieg die Preise weiter in die Höhe. Unsere Redaktion hat Peter Kälble, Geschäftsführer der Stadtwerke Schramberg, Fragen gestellt, wie sich die Sperre der Straße von Hormus und die Reduzierung, teilweise sogar der Stopp der Erdgas- oder Ölförderung auf die Versorgung der Kunden und die Preise hierzulande auswirken.

Herr Kälble, was bedeutet der Iran-Krieg für die Versorgungssicherheit?

Direkte Auswirkungen auf die physische Gasversorgung in Deutschland sind nach aktueller Einschätzung nicht zu erwarten. Norwegen ist der größte und wichtigste Lieferant. Die Sperrung der Straße von Hormus hat ebenso wenig direkte Auswirkungen auf die physische Versorgung in Deutschland und Europa, weil nur ein geringer Anteil des in der EU verbrauchten Erdgases direkt aus Katar kommt. Weil die aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten exportierten Mengen jedoch auf dem Weltmarkt fehlen, spüren wir die Auswirkungen indirekt über die Gaspreise im Großhandel.

Wie reagieren Ihre Kunden? Machen die sich Sorgen?

Unsere Kunden sehen, wie sich kurzfristig die Preise an den Zapfsäulen verändert haben und fragen sich, wie es mit den Strom- und Erdgaspreisen aussieht. Wenn in den Zeitungen zu lesen ist, dass die Gaspreise an der europäischen Energiebörse um mehr als 60 Prozent gestiegen sind, beunruhigt das unsere Kunden.

Peter Kälble

Wie lange können Sie die aktuellen Preise für Strom und Gas noch für die Bestandskunden halten?

Wir haben uns für das Jahr 2026 bereits gut eingedeckt, so dass wir heute davon ausgehen, dass wir die Preise bis Jahresende stabil halten können. Voraussetzung ist allerdings dabei, dass wir nicht vorher in eine nachhaltige Energiekrise rutschen.

Und auf was müssen sich Neukunden einstellen?

Aktuell halten wir auch bei Neukunden die Preise stabil, sollte sich die Lage hoher Energiepreise hinziehen und wir zusätzliche Mengen für Neukunden teuer einkaufen müssen, werden wir über Preiserhöhungen nachdenken müssen.

Was erwarten Sie für die weitere Preisentwicklung für Ihre Kunden?

Wenn sich die Situation in den kommenden Tagen und Wochen in Nahost wieder entspannt, rechnen wir bis zum Jahreswechsel mit einer stabilen Entwicklung. Aktuell sind auch Überlegungen der Bundesregierung in der Diskussion, zum Beispiel Energiesteuern zu senken, was einen preisdämpfenden Effekt hätte.

Wie entwickeln sich Ihre eigenen Einkaufspreise?

Für das Jahr 2026 sind wir gut abgesichert. Allerdings wirken sich die kurzfristig sehr hohen Preise auf die langfristigen Termingeschäfte aus. Sollte sich das hohe Niveau halten, werden wir für das kommende Jahr mit höheren Einkaufspreisen rechnen müssen.

Wann können die Energiepreise wieder günstiger werden?

Die Preise werden sich erst wieder entspannen, wenn sich die geopolitische Krisensituation wieder entspannt. Und selbst danach wird es eine Zeit lang dauern, bis alle durch den Krieg zerstörten Öl- und Gasfördereinrichtungen wieder hergestellt sind und die Lieferketten wieder normal funktionieren.