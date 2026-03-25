Interview mit Stadtwerken: Schramberger sorgen sich um die Energiekosten

Unsere Redaktion hat bei den Stadtwerken angefragt, wie sie die Sicherheit der Energieversorgung und die Preisentwicklung für die Kunden im Gefolge des Irankriegs einschätzen.
Die Stadtwerke Schramberg beliefern die Haushalte mit Strom, Erdgas und Wasser. Nachdem schon der Ukrainekrieg höhere Energiekosten zur Folge hatte, treibt jetzt der Irankrieg die Preise weiter in die Höhe. Unsere Redaktion hat Peter Kälble, Geschäftsführer der Stadtwerke Schramberg, Fragen gestellt, wie sich die Sperre der Straße von Hormus und die Reduzierung, teilweise sogar der Stopp der Erdgas- oder Ölförderung auf die Versorgung der Kunden und die Preise hierzulande auswirken.