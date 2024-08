Sandy Fleig im Interview: Hausacherin ist „Frauenpersönlichkeit im Handwerk“

1 Gefeiert wurde die zweite Auszeichnung in diesem Jahr noch nicht – das wird aber noch nachgeholt. Im März konnte sich das Unternehmen schon über die Auszeichnung „Handwerksunternehmen des Jahres 2024“ im Sonderpreis Frauen in Führung freuen. Foto: Firma Fleig

Sandy Fleig und das Unternehmen Fleig Versorgungstechnik aus Hausach wurden von einer Initiative der Handwerkskammer Baden-Württemberg ausgezeichnet. Wir haben mit der Geschäftsführerin über ihren Erfolg gesprochen.









Nominiert von der Handwerkskammer Freiburg, die das Hausacher Unternehmen bereits im März auszeichnete, gewann die Firma mit Geschäftsführerin Sandy Fleig im Juli die Auszeichnung „Frauenpersönlichkeit im Handwerk“. Das Profil des Versorgungsunternehmens Fleig wurde online präsentiert und per Abstimmung konnte es die Entscheidung für sich gewinnen. Zu diesem Anlass haben wir mit der Geschäftsführerin darüber gesprochen, was ihr Unternehmen so erfolgreich macht, wie man seinen Platz findet und wie sie sich ehrenamtlich engagiert.