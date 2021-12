1 VdK und Betreuungsverein haben ihren Sitz am Hirschbrunnen in der Talstadt – viele Institutionen aus dem sozialen Bereich haben sich in der Vergangenheit für den Erhalt des Sozialamts in Schramberg stark gemacht. Foto: Riesterer

Gut ein Jahr ist es her, dass die Verwaltung ohne Erfolg vorgeschlagen hat, die Aufgaben der städtischen Abteilung Soziales an den Landkreis Rottweil zurückzugeben. Anfang 2022 soll das Thema nun wieder in den Gemeinderat kommen.















Schramberg - Noch mehr Kompetenzen abgeben – und das auch noch freiwillig? Das Sozialamt und dessen Leistungen sollen an den Kreis abgegeben werden – so schlug es vor etwa einem Jahr die Stadtverwaltung vor. Was folgte, war überwiegend ein Beben der Entrüstung – viele Bürger, aber auch Vertreter aus dem sozialen Bereich, etwa vom VdK, riefen öffentlich vehement dazu auf, diese Leistungen in der Stadt zu behalten – was der Gemeinderat letztlich entschied. Schon länger, auch das spielte stets in die Thematik ein, begleiten die Abteilung Soziales Probleme damit, Personal zu finden. Eine Situation, die sich nun, wie man hört, nicht gebessert, sondern verschlimmert habe. So sehr, dass es wieder Überlegungen geben soll, die Leistungen doch nach Rottweil abzugeben. Unsere Redaktion hat sich bei Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr nach dem aktuellen Stand erkundigt.