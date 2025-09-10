Interview mit MTB-Ass Luis Zajac: Downhill, Sturz, Helikopter und die besondere Vater-Sohn-Beziehung

Luis Zajac zählt zu den Downhill-Talenten. Im Gespräch mit seinem Vater und Manager Andrelej berichten sie von Rückschlägen, Trainingseinheiten und Zukunftsplänen.
Luis Zajac rast mit seinem Bike über komplexe Downhill-Strecken und meistert dabei schwierige Hindernisse. Downhill gehört zu den anspruchsvollsten Disziplinen im Mountainbike-Sport. Gefahren wird auf steilen, technisch anspruchsvollen Abfahrten mit Wurzeln, Felsen, engen Kurven und Sprüngen. Bis zu 70 Stundenkilometer verlangen von den Fahrern höchste Konzentration, Mut und Körperbeherrschung.