Interview mit Michael Paul: Lahrer Schriftsteller erzählt in neuem Roman „unglaubliche Geschichte“

Pauls neuer Roman „Rauch überm Land“ handelt von den Anfängen der Roth-Händle in Lahr und wird am Freitag im früheren Firmenareal präsentiert.
Paul schreibt gut recherchierte historische Romane, die sich in emotionaler Weise besonders mit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auseinandersetzen. Sein neuer Roman „Rauch überm Land“ ist der erste Teil eines historischen Zweiteilers, inspiriert von der Freundschaft zweier Tabakfabrikanten in der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg: Der jüdische Geschäftsmann Ernest Feist, Gründer der Roth-Händle in Lahr, der die Firma im Nationalsozialismus verlassen und aus Deutschland fliehen musste. Und Philipp F. Reemtsma, der berühmte Hamburger Zigarettenmagnat, der mit der Geschichte der Lahrer Tabakindustrie ebenfalls eng verbunden war.