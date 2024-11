Interview mit Michael Kreft von Byern: Dieses Fazit zieht der Wasserpark-Direktor zum Fünfjährigen von „Rulantica“

Die Wasserwelt des Europa-Parks feiert am 28. November ihr Fünfjähriges. Und genau wie den Park soll es sie auch in Zukunft ausschließlich in Rust geben, erklärt Direktor Michael Kreft von Byern. Er verriet unserer Redaktion auch, welche Neuerungen als Nächstes geplant sind.

Seit ihrer Eröffnung vor fünf Jahren haben Rulantica etwa vier Millionen Gäste besucht. Ein Erfolg, an dem Wasserpark-Direktor Michael Kreft von Byern weiter anknüpfen will – auch indem die Wasserwelt weitere Angebote erhält.

Herr Kreft von Byern, fünf Jahre Rulantica - wird das besonders gefeiert werden?

Lesen Sie auch

Ja, wir werden den fünften Geburtstag von Rulantica vom 28. November bis 1. Dezember gemeinsam mit unseren Gästen und unseren Mitarbeitern feiern! Zu den Feierlichkeiten gehört eine Geburtstagsparty gemeinsam mit Snorri für unsere jüngeren Gäste. Erwachsene dürfen sich auf eine DJ-Party im Außenpool „Frigg-Tempel“ und auf ein spezielles Aufguss- und Saunaprogramm in Hyggedal freuen, um nur einige Highlights zu nennen.

Sind Sie mit der Entwicklung Ihres „Babys“ Rulantica zufrieden?

Die Wasserwelt Rulantica hat seit ihrer Eröffnung eine sehr positive Entwicklung durchlaufen. Mit zahlreichen Erweiterungen, sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich, haben wir das Angebot für unsere Gäste stetig erweitert. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in unseren sehr zufriedenstellenden Besucherzahlen wider und ist nicht zuletzt der Verdienst unseres tollen Teams vor Ort.

Wasserpark-Direktor Michael Kreft von Byern gab unserer Redaktion zum Fünfjährigen von Rulantica ein Interview. Foto: Europa-Park

Wie viele Mitarbeiter sind nötig, um Rulantica am Laufen zu halten?

Wir beschäftigen mittlerweile rund 700 Mitarbeiter in den Bereichen Badebetrieb, Reinigung, Gastronomie, Shopping, Eingang/Kassen, Technik und Verwaltung.

Sie selbst sind auch Teil des Teams. Was ist das Beste an Ihrem Job als Direktor?

Mein Job als Direktor der Wasserwelt bringt so viele Highlights mit sich, dass es schwierig ist, sich hier festzulegen. Was aber definitiv sehr viel Spaß macht, ist in einem so dynamischen Team zu arbeiten und das Angebot von Rulantica ständig weiterzuentwickeln. Auch das positive Besucherfeedback, welches uns täglich erreicht, ist eine große Freude.

Wie viele Besucher haben den Wasserpark denn bislang besucht?

Seit der Eröffnung am 28. November 2019 konnten wir bereits rund vier Millionen Besucher begrüßen.

80 Prozent des Abwassers von Rulantica wird recycelt

Welche Rutsche kommt bei den Besuchern am besten an – und was ist Ihre Lieblingsrutsche?

Unsere achtröhrige Rennrutsche Vikinglop ist eindeutig seit ihrer Eröffnung Anfang 2023 eine der beliebtesten Rutschenanlagen in Rulantica. Für mich persönlich ist der Vildstrom meine liebste Attraktion. Es ist einfach herrlich, sich im reißenden Wildbach durch den Außenbereich von Rulantica treiben zu lassen.

Was sagen Sie zur immer wieder geäußerten Kritik in heißen Sommern, dass Rulantica zu viel Wasser verbrauche?

Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst, daher wurde beim Bau der Wasserwelt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt – auch in Bezug auf den Wasserverbrauch. Wir verwenden eine Filtertechnik, mit welcher circa 80 Prozent des Abwassers recycelt werden können, so dass nur 20 Prozent unseres Wasserbedarfs mit Frischwasser gedeckt werden müssen. Dieses wird über zwei eigene Tiefbrunnen gefördert und aufbereitet.

Maskottchen Snorri ist vor allem bei den jüngeren Besuchern enorm beliebt. Foto: Europa-Park

Europa-Park-Chef Roland Mack spricht oft von „unsere beiden Parks“. Steht die Wasserwelt immer noch im Schatten ihres „großen Bruders“ Europa-Parks oder mittlerweile gleichwertig neben ihm?

Die Wasserwelt Rulantica ist der zweite Park im Europa-Park-Erlebnis-Resort. Gemeinsam mit dem Europa-Park, den sechs Hotels und weiteren Angeboten wie „Yullbe“ und „Eatrenalin“ wird das Resort immer attraktiver – nicht nur für klassische Tagesausflüge, sondern auch als Kurzurlaubsdestination. Rulantica erfreut sich – wenn auch deutlich jünger als der Europa-Park – stetig wachsender Beliebtheit. Vor allem von Januar bis März, wenn der Europa-Park geschlossen ist, ist die Wasserwelt mit ihrem großen Angebot an Indoor-Attraktionen eine tolle Alternative für alle, die das Erlebnis-Resort besuchen möchten.

Wer ist beliebter: Snorri oder Ed Euromaus?

Jedes unserer Maskottchen hat natürlich seine eigenen Fans – wer von den beiden beliebter ist … da müssten Sie unsere Besucher fragen. Snorri hat aber in kurzer Zeit eine große Fangemeinde gewonnen. Gerade die jüngeren Besucher sind sehr begeistert von unserem sympathischen Sixtopus. Wir bekommen viele Zeichnungen und Bilder von kleinen Snorri Fans zugeschickt.

Apropos: Snorri. Die Zahl der Snorris in Rulantica ist in den vergangenen fünf Jahren ständig angewachsen. Kann man sie eigentlich noch zählen?

Snorri ist natürlich einzigartig und es gibt ihn nur einmal – aber er scheint wirklich überall gleichzeitig zu sein (lacht). Aufmerksame Besucher können ihn an circa 50 Stellen in Rulantica finden.

Die Attraktion Tonnevirvel wird umgestaltet. Foto: Europa-Park

Lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft werfen: Wo sehen Sie Rulantica in fünf Jahren? Welche Neuerungen sind noch geplant?

Wir werden in den nächsten Jahren weitere Angebote im Innen- und Außenbereich schaffen. Die Nachfrage ist sehr groß und die Besucherzahlen sprechen für sich. Wir möchten daher unsere Kapazität in verschiedenen Bereichen wie beispielsweise bei den Wasserflächen noch vergrößern. Derzeit bauen wir gerade unser interaktives Wasser-Karussell „Tonnevirvel“ um. Dieses wurde als Outdoor-Fahrgeschäft eröffnet und wird ab Weihnachten 2024 unseren Gästen Indoor-Wasserspaß bieten, so dass wir auch in der kalten Jahreszeit ein weiteres attraktives Angebot haben.

„Eatrenalin“ und „Yullbe“ sind ja auch außerhalb des Europa-Parks anzutreffen. Könnten Sie sich auch vorstellen, die Idee von Rulantica zu verkaufen?

Da halten wir es mit Rulantica ganz wie mit dem Europa-Park: Sowohl den Freizeitpark als auch die Wasserwelt kann es nur einmal geben. Daher gibt es aktuell keine Überlegungen, ein ähnliches Konzept an einem anderen Standort anzubieten.

Keine Jahreskarten

Während für den Europa-Park Jahreskarten (Resort-Pass Gold und Silber) erhältlich sind, gibt es für Rulantica keine. Das wird auch vorerst so bleiben, erklärt Michael Kraft von Byern. Denn die Wasserwelt hat eine deutlich kleinere Kapazität als der Europa-Park.