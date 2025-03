Interview mit Linda Nagel: Energieagentur Zollernalb – das sind die Sorgen beim Bauen und Sanieren

1 Balingen steht in Sachen Ladeinfrastruktur vergleichsweise gut da. Foto: Eyckeler

Die Energieagentur Zollernalb wird auf der Messe Neckar-Alb-Regenerativ am Wochenende präsent sein. Wir haben zuvor mit Geschäftsführerin Linda Nagel gesprochen.









Link kopiert



Am Wochenende steht in der volksbankmesse Balingen die Messe Neckar-Alb-Regenerativ an. An den beiden Tagen dreht sich alles um energieeffizientes Bauen und Sanieren – zudem wird die E-Mobilität eine Rolle spielen. Vorab haben wir mit der neuen Geschäftsführerin der Energieagentur Zollernalb, Linda Nagel, genau zu diesen Themen ein Interview geführt. Die Energieagentur wird ebenfalls auf der Messe präsent sein.