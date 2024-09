Interview mit Lahrs OB Markus Ibert: „Beim Thema Surfpark braucht es Mut“

1 Der Surfpark in Bristol ist das Ziel einer Informationsfahrt der Stadt Lahr am 3. und 4. Oktober. Foto: Wavegarden Bristol

Klinik-Neubau, Ganztagsbetreuung an Grundschulen, Tempo 30 in den Stadtteilen Kuhbach und Reichenbach sowie natürlich der Surfpark – in Lahr sind spannende Projekte in der Pipeline. Im Gespräch mit unserer Redaktion nennt OB Markus Ibert jeweils den aktuellen Stand.









Wenn am 3. Oktober eine Lahrer Delegation Richtung Bristol abhebt, um den dortigen Surfpark zu besichtigen, werden keine Vertreter von Nabu und BUND an Bord sein (wir haben berichtet). Beim Gespräch in seinem OB-Büro verteidigte Markus Ibert den Flug nach England.