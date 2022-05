4 Ingo Lenßen im Gespräch mit Waldrausch-Chefredakteur Arne Hahn. Foto: Johannes Feederle

Im April hat Ingo Lenßen sein neues Buch „Der Knast-Guide für Verurteilte, Angehörige und Interessierte“ veröffentlicht. Mit Waldrausch-Chefredakteur Arne Hahn hat Deutschlands bekanntester TV-Anwalt aus dem Nähkästchen geplaudert.















Er gehört zu den markantesten Gesichtern im deutschen Fernsehen – und das liegt nicht nur am imposanten Bart. ein echter Typ eben. Ingo Lenßen ist Deutschlands bekanntester Fernsehanwalt. Doch nach wie vor hat er auch eine eigene Kanzlei in Ludwigshafen am Bodensee. Ein Gespräch über den Spagat zwischen Scripted Reality und dem echten Leben. Und über Eishockey!