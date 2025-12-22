Interview mit HBW-Legende: Martin Strobel spricht über sein USA-Abenteuer und Olympia 2028

Mit seinem Comeback in Los Angeles sorgte HBW-Legende und Europameister Martin Strobel für Aufsehen. Im Gespräch erklärt er die Hintergründe seines USA-Engagements.
Mit dem HBW Balingen-Weilstetten spielte Martin Strobel lange Zeit in der Bundesliga, 2016 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister. 2020 beendete er seine aktive Profikarriere und machte sich als Coach und Führungsexperte selbstständig. Vor wenigen Wochen stellte ihn dann der Los Angeles Team Handball Club als Co-Trainer und „situativer Spieler“ vor. Wir haben mit ihm über die Hintergründe seines USA-Engagements, sein Comeback auf dem Handballfeld und die Zukunft des Projekts in L.A. gesprochen.