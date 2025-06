Interview mit HBW-Coach: Der HBW steht vor dem nächsten Umbruch

1 Matthias Flohr gibt in seiner zweiten Saison als Trainer beim HBW die Kommandos von der Seitenlinie. Foto: Beytullah Kara So will Matthias Flohr die Handballer des HBW Balingen-Weilstetten fit für die Saison 2025/26 machen. Die Weiterentwicklung der Spieler soll die Qualität des Kollektivs steigern.







Noch ist die Saison in der 2. Handball-Bundesliga nicht vorbei. Denn am 29. Juni steht noch das von der HBL angeordnete Nachholspiel zwischen TuSEM Essen und dem Dessau-Roßlauer HV an. Essen hatte wegen eines Regelverstoßes von Referees und Kampfgericht Einspruch gegen die Wertung der 27:28-Heimniederlage eingelegt, dem der Ligaverband stattgab. Somit besteht für Dessau-Roßlau wieder Abstiegsgefahr, der ASV Hamm könnte doch in der 2. Liga bleiben. Für den HBW Balingen-Weilstetten, der die Runde auf dem vierten Tabellenplatz abschloss wird sich nichts ändern, Trainer Matthias Flohr plant die Saisonvorbereitung. Wie die für seine wieder auf zahlreichen Positionen veränderten „Gallier“ aussehen wird verrät er hier.