Interview mit Günther-Martin Pauli: Das wünscht sich der Landrat zum 60. Geburtstag

1 Günther-Martin Pauli wird heute 60 Jahre alt, wir gratulieren dem Landrat zu seinem Ehrentag. Foto: Roland Beck

An diesem Freitag feiert Günther-Martin Pauli seinen 60. Geburtstag. Aus diesem Anlass verrät der Landrat unserer Redaktion, wie er diesen Tag verbringt und was den Zollernalbkreis so besonders macht.









Günther-Martin Pauli ist seit 2007 Landrat des Zollernalbkreises. An diesem Freitag feiert er seinen 60. Geburtstag. Er befindet sich bereits in seiner dritten Amtszeit und hat schon zuvor zahlreiche berufliche Stationen in seinem Heimatkreis durchlaufen. Unter anderem war er Rechtsreferendar im Landgerichtsbezirk Hechingen, Bürgermeister in Geislingen sowie Dozent an der Staatlichen Verwaltungsschule in Haigerloch.