Interview mit Gabriele Siedle: Standorttreue zu Furtwangen – kein Slogan, eine Haltung

Gabriele Siedle, Geschäftsführerin der Siedle-Gruppe in Furtwangen, arbeitet an zukunftsweisenden Feldern. Das Interview führte der Unternehmenssprecher Fabian Riesterer.
Das Unternehmen Siedle hat im vergangenen Jahr sein 275. Jubiläum gefeiert. Ein Vierteljahrhundert dieser Geschichte prägte Gabriele Siedle, viele Jahre davon als Geschäftsführerin. Seit 2023 richtet die Unternehmerin ihren Fokus neu aus, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Das folgende Interview führte der Unternehmenssprecher Fabian Riesterer.