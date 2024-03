Interview mit der Schmieheimer Autorin: In Gudrun Schmauks neuem Buch führen Beziehungen zu Morden

In Gudrun Schmauks neuem Buch führen Beziehungen zu Morden

1 In ihrem neuen Kriminalroman „Breisgauer Finsternis“, der in Kenzingen, Herbolzheim und Freiburg spielt, stellt Gudrun Schmauks ihren Lesern ein neues Ermittlerteam vor. Foto: Decoux

Die Schmieheimer Autorin Gudrun Schmauks hat einen neuen neuen Kriminalroman herausgebracht – doch es ist einiges anders als zuvor. „Breisgauer Finsternis“ ist nicht nur in einem anderen Verlag erschienen, es gibt auch neue Ermittler.









Link kopiert



Neuer Verlag, neues Buch, neues Ermittlerteam: Nachdem Gudrun Schmauks bereits mit den Krimis um den Halbitaliener Renato Rupp und den Adeligen Felix von Rabenstein in der Region Bekanntheit erlangt hat, stellt sie ihren Lesern nun in „Breisgauer Finsternis“ neue Protagonisten vor. Jetzt ermitteln die Kommissarin Henryke „Henry“ aus Bremen und ihr Partner Oskar Wolf, genannt „Wolf“, in einem Mordfall, der vor zwei Jahrzehnten zwischen Herbolzheim und Kenzingen geschehen ist, aber bei seinem Bekanntwerden nun neue Opfer fordert. Unsere Redaktion hat die Schmieheimer Autorin zum Autoren- und Ermittlerwechsel befragt und auch darüber gesprochen, warum sie sich von ihrem früheren Pseudonym G. F. Goldenfels verabschiedet hat.