1 Pfarrer Albrecht Zepf bei der Einweihung des Böhringer Gemeindehauses zusammen mit Vorgänger Hans Schlenker. Foto: Weisser

Pfarrer Albrecht Zepf verlässt zum 1. Juli die Seelsorgeeinheit Dietingen. Im Gespräch spannt er die Flügel von Rom bis nach Rottweil.









Der 75-jährige Geistliche geht nach 50 Jahren seelsorgerischem Wirken in den verdienten Ruhestand. In den kommenden Tagen finden in den vier Kirchengemeinden St. Nikolaus Dietingen, St. Martin Irslingen, St. Silvester Böhringen und St. Peter und Paul Gößlingen die Abschiedsgottesdienste statt.