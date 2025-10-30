Interview mit Bürgermeisterin: „ Parkplätze am Radweg sind nicht zulässig“

Dass am Haupteingang des Egringer Friedhofes nicht mehr geparkt werden kann, ärgert viele Egringer. Besonders ältere, die nicht gut zu Fuß sind, fühlen sich schikaniert.
Die Parksituation am Haupteingang des Egringer Friedhofs löst bei vielen Egringern Frust aus. Seit Jahrzehnten Parken sie direkt vor dem Friedhofseingang. Die neue Straße zum Neubaugebiet und die Umgestaltung mit dem Radweg, vor allem der Radweg, verhindern die übliche Parkpraxis. Bürgermeisterin Carolin Holzmüller beantwortete nach Wochen unsere Fragen.