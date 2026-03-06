Interview im Faktencheck: In welchen Punkten Julian Nagelsmann es mit der Realität nicht so genau nimmt

Wir haben Passagen des Kicker-Interviews genauer unter die Lupe genommen, machen den Faktencheck und ordnen die teils überraschenden Aussagen von Nagelsmann ein.
Bemerkenswert offen hat sich Julian Nagelsmann gegenüber dem „Kicker“ geäußert. Wohl kein Bundestrainer in der Geschichte hat im Vorfeld eines großen Turnieres so ausführlich über seine Überlegungen gesprochen. Und klar ist: Die Diskussion en zum Thema werden so schnell nicht enden, denn der 38-Jährige verriet unter anderem: „Dabei wird es Entscheidungen geben, das kann ich jetzt schon verraten, die vermutlich nicht auf supergroßes Verständnis stoßen. Nicht beim Spieler, aber auch nicht in der breiten Öffentlichkeit. Weil vielleicht ein Spieler bei uns nicht in der ersten Elf eingeplant ist, der bei seinem Verein aber Stammspieler und Leistungsträger ist.“