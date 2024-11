Interview: Das hat sich Freudenstadts Trainer für die Verbandsstaffel vorgenommen

1 Irad Zaafouri arbeitet mit dem Freudenstädter Nachwuchs immer an kleinen Verbesserungen. Foto: Andreas Wagner

Trainer Irad Zaafouri arbeitet mit den Freudenstädter C-Junioren am Klassenerhalt. Nach dem Aufstieg in die Verbandsstaffel will er als oberste Priorität, die Spieler weiterentwickeln.









Link kopiert



Die C-Junioren der Spvgg Freudenstadt haben es nach dem Aufstieg in die Verbandsstaffel nicht leicht. Allerdings konnte Anfang November der erste Saisonsieg eingefahren werden, am Wochenende folgte dann ein Dämpfer gegen Tabellennachbar VfR Allen. Wir haben mit Trainer Irad Zaafouri über die Ziele gesprochen und darüber, was die Spieler noch lernen und was sie aus der neuen Liga mitnehmen können.