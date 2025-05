Die Übernahme beinhaltet Gebäude mit einer Nutzfläche von 17 500 Quadratmetern und Grundstücke im Gesamtumfang von 90 000 Quadratmetern – gelegen direkt gegenüber dem Hauptsitz der Firma Interstuhl. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Für die Kunden und die Belegschaft der Firma Interstuhl bedeute dies eine langfristige Sicherung des zentralen Standortes der Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG, heißt es seitens der Geschäftsführung. Konkret würden dadurch Produktions- und Logistikprozesse deutlich vereinfacht, indem mittelfristig bestehende Außenlager an einem Ort zentralisiert würden.

Strategisches Wachstum als Ziel

Mit dieser hohen Investition sei auch die Basis für die notwendigen großen Flächen für weiteres strategisches Wachstum geschaffen.

Diese Vereinbarung sei ein klares Bekenntnis der Unternehmerfamilie Link zum Standort Tieringen. „Wir beweisen damit, dass wir an den Standort Tieringen glauben und dort unsere Produkte leistungsfähig und mit hoher Qualität fertigen können“, sagt Joachim Link.

Die Branche verändere sich, sagt Mattes & Ammann. Einer der größten Meterwarenhersteller Europas verlagert sein Lager sowie Teile der Logistik und Warenendkontrolle von Tieringen an das Tochterunternehmen Blanke Textech GmbH in Bad Salzuflen. Dort habe die Firma in den vergangenen Jahren kräftig investiert – in Gebäude, effiziente Abläufe und nachhaltige Infrastruktur.

Der Standort in Bad Salzuflen zähle zu den größten vollstufigen Textilveredlern Europas mit Spezialisierung auf Veredelung, Kaschierung und Beschichtung auf höchstem Niveau.

Kein Rückzug aus Tieringen, sondern ein Umbau

„Diese Entscheidung ist kein Rückzug aus Tieringen, sondern ein strategischer Umbau, der beide Standorte stärkt“, heißt es bei Mattes & Ammann. „In Tieringen bleibt unser Herzstück: die gesamte Produktion, das Labor und der Großteil der Administration. Tieringen ist auch weiterhin das Zentrum unseres Unternehmens – technisch, organisatorisch und kulturell. Auch in Tieringen werden wir weiter wachsen und investieren.“

Einher geht die Umstrukturierung mit Freistellungen von Mitarbeitern. Für alle betroffenen Mitarbeitenden suchten die Verantwortlichen individuelle Lösungen, böten Unterstützung und begleiteten den Übergang so fair wie möglich, heißt es in der Pressemitteilung. Gleichzeitig entstünden neue Chancen.

Dass Interstuhl die frei werdenden Hallen in Tieringen übernehme sei ein starkes Zeichen regionaler Zusammenarbeit.

Für Mattes & Ammann sei klar: zwei starke Standorte, die sich ergänzten.