Interstuhl Cupserie: Rennabbruch überschattet Rennen in Geislingen

Ein wenig Regen in der Hitze hat fatale Folgen: Ein Sturz und ein folgender Notarzteinsatz sorgt bei den Masters-Rennfahrern für einen Abbruch.

Ein Rennabbruch bei der Masters Serie, verursacht durch einen Sturz, überschattete die zweite Etappe des Interstuhl-Cups, der größten Radrenn-Serie für Amateur-Radsportler im süddeutschen Raum, am vergangenen Sonntag in Geislingen. Nach dem Sieg auf der ersten Etappe belegte Lorenz Bock von The Quality Group RSV Tailfingen den zweiten Platz im Rennen der Elite, Amateure und Junioren. Das Rennen gewann Niko Zimmermann von den Racing Students.

Rennen als Kriterium Die Rennen in Geislingen, mit Ausnahme des Jedermann-Rennens, wurden als Kriterium ausgetragen. Bei einem Kriterium wird der Sieger durch immer wiederkehrende Punktesprints ermittelt. Wer zuletzt die meisten Punkte auf dem Konto hat, gewinnt das Rennen, ähnlich dem Punktefahren auf der Bahn. Durch die zahlreichen Punkte- und Prämiensprints wurden die Rennen attraktiv und spannend bis zuletzt.

Nur sechs „Jedermänner“

Eröffnet wurde der Renntag mit dem Jedermann-Rennen. Lediglich sechs Fahrer waren am Start. Es gewann Tobias Thierling vor Simon Pfeffer und Fabian Carl. Geplant war es in diesem Jahr die Jedermann-Rennen im Interstuhl zu integrieren, doch wegen zu geringer Akzeptanz nahmen die Organisatoren Abstand von dem Vorhaben, was sich auch bei diesem Jedermann-Rennen mit nur sechs Startern als richtig erwies.

Bei der Senior Serie, in der auch die weiblichen Klassen mit am Start waren, mischten die Amazonen vorne kräftig mit. Es gewann Harald Beideck vom RSV Concordia Forchheim, der bei der ersten Etappe noch Dritter geworden war, vor Christian Emminger vom RV Stegen, dem Sieger von Deißlingen und Juniorinnen-Fahrerin Selina Witzig vom VC Dissenhofen.

Selina Witzig bewies bereits in der Vergangenheit, dass sie bei den Senioren sehr gut mitfahren kann, trug sie ihrerseits doch auch schon das Leadertrikot. Klaus Dieter Boß vom SC Onstmettingen wurde Zehnter, einen Platz dahinter auf Rang 11 kam Toni Suzanna Abdic vom RC Villingen, und Rang 13 belegte Ulrich Bock von The Quality Group RSV Tailfingen. Joachim Broghammer vom RV Sulgen belegte Platz 17.

Der Notarzt muss eingreifen

Die Masters-Serie wurde zunächst wegen der enormen Hitze um 20 Runden verkürzt. Nach einem Sturz in der 37. Runde musste das Rennen unterbrochen werden. Ein Fahrer war bei einsetzendem Regen auf einem Schachtdeckel weggerutscht, wodurch eine Versorgung des DRK auf der Strecke nötig war.

Da die Dauer der Unterbrechung nicht einzuschätzen war, wurden die Fahrer gefragt, ob diese das Rennen noch einmal aufnehmen wollen, oder ob sie mit der Wertung des Rennens nach der 37. Runde einverstanden wären. Die Fahrer waren mit der Wertung nach der 37. Runde einverstanden.

Menzel zum Sieger gekürt

Zum Zeitpunkt des Rennabbruchs hatte sich Gregor Menzel vom FCC Bodensee die meisten Punkte ersprintet und wurde so zum Sieger gekürt vor Aleander Kurrle vom MRSC Ottenbach, dem Sieger der ersten Etappe, und Florian Dürr vom RV Pfeil Magstadt. Jugendfahrer Juri Huddoffsky verpasste mit Rang vier knapp das Podest.

Die Fahrer von The Quality Gruop RSV Tailfingen zeigten wiederum eine gute Leistung. Benjamin Pfeifer kam auf Rang sieben, Bruno Knauf auf Rang neun, Andreas Schindler belegte Platz 23. Markus Abt vom RV Empfingen wurde 16. und Manuel Restle vom SC Onstmettingen/Team Zweirad Joos belegte Platz 30.

Das Rennen der Elite, Amateure und Junioren sah drei starke Teams. Das Team der Racing Students, die Mannschaft Fratelli/RV Tailfingen und die Mannschaft des RC Villingen. Alle drei Mannschaften brachten ihre Fahrer aufs Podest.

Lorenz Bock auf Platz 2

Mit dem Sieg des Schlussprints sicherte sich Lorenz Bock von The Quality Group RSV Tailfingen/Team Fratelli, der Sieger der ersten Etappe, den zweiten Platz. Es gewann Nico Zimmermann von den Racing Students, der in Deißlingen noch mit dem zweiten Platz hatte vorliebnehmen müssen. Auf Rang drei kam mit einer starken Leistung Stephan Duffner vom RC Villingen.

Den Villinger Erfolg komplettierte Sebastian Mick mit Rang 20, Dominik Greiner mit Platz 22, Enno Kircheis mit Rang 27 und Matthias Gummich mit Platz 31. Joscha Slongo von der Deißlinger Radlerlust konnte sich nach langer krankheitsbedingter Pause, wie beim Rennen in Deißlingen im Feld behaupten und belegte mit Rang 10 eine Top Ten Platzierung.