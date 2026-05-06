Interstuhl-Cup: Keine Nachfrage für Jedermann-Rennen

Die Organisatoren des Interstuhl-Cups streichen die erstmals geplante Serie. Änderungen gibt es auch bei der Klasseneinteilung und den Terminen.

Kommando zurück: Es kein nun doch keine Jedermann Rennen beim Interstuhl-Cup der größten Radrenn-Serie für Amateur Radsportler im Süddeutschen Raum in diesem Jahr. Die erstmals geplante Jedermann-Serie wurde auf Grund geringer Nachfrage gestrichen, ebenso wurde die neue Klasseneinteilung wegen zu weniger Anmeldungen bei den Master-Fahrern auf das Niveau des Vorjahres zurückgesetzt.

Rund zehn Tage vor geplanten Meldeschluss hatte sich zur Jedermann-Serie nur ein Fahrer gemeldet, auch zahlreiche Masterfahrer hatten auf Grund der neuen Klasseneinteilung ihre Meldung nicht abgegeben.

Absetzung der Jedermann-Serie

So sah sich das Organisationskomitee nach den Worten von Organisator und sportlichem Leiter, Siggi Krüger, gezwungen, die Jedermann-Serie abzusetzen.

Die Klasseneinteilung wurde auf das Niveau des Vorjahres zurückgesetzt, um so dem Wunsch der Master-Fahrer Rechnung zu tragen, so Siggi Krüger.

So finden neben dem Interstuhl Cup für die Elite und Amateure sowie die Junioren die Master Serie mit den Master zwei und Master drei Fahrern sowie den Jugendfahrern und eine Frauen und Senior Serie mit den Master vier Fahrern und den Frauenklassen statt.

Meldeschluss verlängert

Der Meldeschluss wurde deshalb bis zum 7. Juni verlängert, und die Startlisten werden auf der Homepage ab dem 14. Juni veröffentlicht. Die Generalausschreibung wurde geändert und ist auf der Homepage des Interstuhl Cups abrufbar.

Auch bei der Etappenplanung hat sich einiges geändert. So konnte trotz kräftiger Bemühungen des Organisationskomitees für die erste Etappe am 31. Mai kein Ausrichter gefunden werden, deshalb wurde diese Etappe ersatzlos gestrichen. Die Etappe in Villingen, vorgesehen am 14. Juni, wurde auf den 12. Juli verschoben. Somit findet die erste Etappe am 25. Juni in Deißlingen statt. Die Etappentermine: 1. Etappe: 25. Juni Deißlingen, 2.Etappe: 28. Juni Geislingen, 3. Etappe: 4. Juli Wilflingen, 4. Etappe: 12. Juli Villingen, 5. Etappe: 19. Juli Ludwigsburg 6. Etappe: 13. September Albstadt, 7. Etappe: 19. September Nusplingen 8. Etappe: 20. September Tieringen.