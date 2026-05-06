Interstuhl-Cup: Keine Nachfrage für Jedermann-Rennen

Die Organisatoren des Interstuhl-Cups streichen die erstmals geplante Serie. Änderungen gibt es auch bei der Klasseneinteilung und den Terminen.
Kommando zurück: Es kein nun doch keine Jedermann Rennen beim Interstuhl-Cup der größten Radrenn-Serie für Amateur Radsportler im Süddeutschen Raum in diesem Jahr. Die erstmals geplante Jedermann-Serie wurde auf Grund geringer Nachfrage gestrichen, ebenso wurde die neue Klasseneinteilung wegen zu weniger Anmeldungen bei den Master-Fahrern auf das Niveau des Vorjahres zurückgesetzt.