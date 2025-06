Jan Ullrich Cycling Festival in Bad Dürrheim Identität, Armstrong, Zukunft, WM-Traum – Tour-Sieger über seine DNA

24. Juli 2005: Lance Armstrong gewinnt die Tour de France zum siebten Mal in Folge, Jan Ullrich wird in Paris nach 21 Etappen Dritter. 20 Jahre später kommt es in Bad Dürrheim am 17. und 18. Mai zu einem „sportlichen“ Wiedersehen. Für Jan Ullrich ist es ein wichtiger Teil seiner wiedergefundenen Identität.