Interstuhl Cup: Fahrer des RC Villingen trumpfen beim Heimrennen groß auf

1 Stephan Duffner (vorne) vom RC Villingen machte beim „Heimspiel“ ordentlich Tempo. Foto: Ulrika Fussnegger

Erst die Deutschland Tour, dann der Interstuhl Cup: Villingen hat ein mit Spitzen-Radsport gefülltes Wochenende hinter sich. Beim Heimspiel in der Innenstadt sicherten sich gleich fünf Fahrer des RC Villingen Medaillen bei den Bezirksmeisterschaften.









Nach der Zielankunft der Profis bei der Deutschland Tour am Samstag hat es am Sonntag mit der 10. Etappe des Interstuhl Cups in der Villinger Innenstadt einen weiteren radsportlichen Leckerbissen gegeben. Die Rennen waren gleichzeitig die Kriterium-Bezirksmeisterschaft des Bezirks Schwarzwald-Zollern. Die Fahrer des RC Villingen sahnten bei ihrem „Heimspiel“ mit fünf Medaillen kräftig ab.