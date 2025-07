Joscha Slongo von der Deißlinger Radlerlust gehört nach dem Sieg bei der 4. Etappe zum klaren Favoriten beim Hauptrennen der Elite Amateure und Junioren, seinem Heimrennen.

Gefahren wird in Deißlingen bei der 54. Auflage des Abendkriterium auf einem 1,1 Kilometer langen Rundkurs mit Start und Ziel vor dem Rathaus. Die Strecke zählt nach den Worten von Horst Walter jahrelanger Sprecher des Deißlinger Rennen zu den schönsten Strecken in Baden-Württemberg.

Rundkurs in der Ortsmitte

Die Rennen in Deißlingen werden als Rundstreckenrennen, wobei der Sieger wie beim klassischen Straßenrennen durch den Zieleinlauf ermittelt wird. Aus organisatorischen Gründen eröffnet die Senior-Serie gemeinsam mit der Master-Serie um 18 Uhr ihr Rennen. So Fahren die weiblichen Klassen zusammen mit der Masterklasse zwei, drei und vier ihr Rennen. Interessant ist vor allem wie sich die Senioren und die Frauenklassen sich gegenüber den Mastersfahrern schlagen werden.

Einige Favoriten

Favoriten für den Gesamtsieg sind schwer auszumachen. Zu den Siegesanwärtern gehört sicherlich Daniel Hentschel vom Radfahrerverein Empfingen, der die Master Serie in Wilflingen gewann und Richard Schlude vom RV Pfleil Magstadt, der Gesamtführende in der Senior Serie.

Lokalmatador Joscha Slongo

Am Start ist auch Uli Bock von The Quality Group RSV Tailfingen der in Deißlingen kein unbekannter ist. Stammt er doch von Deißlingen und baute hier den Rennsport auf.

Nach dem Etappensieg in Wilflingen zählt Lokalmatador Joscha Slongo (Deißlinger Radlerlust) im Heimrennen bei der Elite, Amateure und Junioren zum klaren Favoritenkreis. Unterstützt wird er von seinen Vereinskameraden David Keller und Florian Motzer. David Graf, der in Geislingen stürzte, ist nicht am Start. Beginn des Hauptrennens ist um 20 Uhr.

Lorenz Bock mischt mit

Nicht zu unterschätzen ist aber auch Lorenz Bock (The Quality Group RSV Tailfingen), den man in Deißlingen gut kennt, stammen doch seine Eltern aus Deißlingen. Zuletzt hatte er Pech in Geislingen, wo er mit Defekt kurz vor Schluss ausschied und Helferdienste für die Mannschaft Fratelli verrichtete. Die starken Fahrer der Mannschaft Fratelli zählen fast alle zu den Siegesanwärtern. Stephan Duffner vom RC Villingen unterstützt von seiner starken Villinger Mannschaft will unbedingt aufs Podest.

Deißlinger Gässlelauf

Vor der Etappe findet der „4. Deißlinger Gässlelauf“ statt. In der Kurzbeschreibung des Rennens auf der Homepage des Interstuhl-Cups heißt es: „Flacher Kurs mit teilweise engen Kurven. Leicht ansteigende Zielgerade. Etappe mit Dorffestcharakter und Blechmusi bei toller Stimmung.“